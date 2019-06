Velgerne kjøper ikke lenger Frps bomforklaring

Saken oppdateres.

Høsten 2013: For første gang skal Frp i regjering. Landets politiske journalister blar febrilsk gjennom samarbeidsavtalen de borgerlige partiene legger fram. Hvem har tapt og vunnet hva? For Frp sin del blinker bompenger seg ut som den store tapersaken. Jeg løper i flokk mot Bård Hoksrud. Partiets samferdselspolitiske talsmann smiler fra øre til øre mens han pedagogisk forklarer hvorfor hans løfte om et bompengefritt Norge med Frp i regjering ikke lar seg innfri. Siden partiet ikke fikk hundre prosent av stemmene, får de heller ikke hundre prosent gjennomslag. Lykke til med den, tenker jeg. Det smilet der må du tørke av deg. Grasrota og velgerne kommer til å gjøre opprør.

Jeg undervurderte både Hoksruds gode humør og velgernes vilje til å godta Frps bomnederlag. Visst kom det protester. Frps velgere skulle helst sett at bommene forsvant. Men de skjønte at Frp som enslig bompengemotstander i Stortinget ikke fikk viljen sin. Dessuten ble de lovet mer og kjappere veibygging, samtidig som staten skulle ta en større andel.

Frp holdt det løftet. Og bompengespøkelset holdt seg i bakgrunnen. Men nå, seks år etter at Frp forpliktet seg til fortsatt bompengefinansiering av norske veier, kommer det fram fra skyggene og roper «Bø!». Eller «Nok er nok», som er slagordet til bompengemotstanderne landet over.

For mer vei betyr mer bompenger. Siden Frp kom i regjering, har både antall bomstasjoner og milliardene de krever inn økt betraktelig. I mange byer, som Bergen, reagerer bilistene kraftig på at de såkalte bypakkene innebærer at pengene de betaler i bommen i stor grad går til å finansiere kollektivtrafikk og sykkelveier.

Det er også i Bergen at bompengemotstanderne har stått for det største politiske jordskjelvet. I slutten av mai viste en måling at Frp er nede på 2,7 prosent. Folkeaksjonen nei til mer bompenger er byens største parti med en oppslutning på over 25 prosent. Nykommeren stjeler velgere fra nær sagt alle partier. Derfor har bompengeprotestene landet rundt skremt flere enn Frp. Politikere av alle farger nærmest kappes om å rykke ut og erklære at bompengeinnkrevingen i Norge er over styr.

Men det er bare i Frp bompengesaken fører til intern splid og spekulasjoner om regjeringskrise. I Frp-land gjør det vondt langt inn i sjela at bommotstanderne ser ut til å vende dem ryggen. Når protestpartier uten krevende kompromisser i bagasjen roper «riv skiten!», sliter Frp med å komme gjennom med forklaringen om at de stemmer mot lokalt, men er forpliktet til å gi sitt godkjentstempel når sakene skal vedtas i Stortinget.

Siv Jensen vet at hun må utruste sine folk med bedre svar når de møter velgerne i valgkampen. Onsdag har partilederen kalt inn landsstyret for å diskutere saken. I det som raskt ble kalt «krisemøte» i pressen, skal Jensen gjøre det hun har gjort mange ganger før: Forsøke å overbevise fylkeslederne og resten av landsstyret om å stole på at Frp får mer gjennomslag i regjering, enn utenfor.

Tidligere har Frp markert sin misnøye med å fremme soloforslag i Stortinget. Nå krever enkelte i partiet at Frp skal bringe Carl I. Hagens bompengeforslag til nasjonalforsamlingen. Mot partiledelsens anbefalinger, fikk han landsmøtet med seg på å vedta å bruke rundt 100 milliarder oljekroner på nedbetaling av bompengegjeld. Frp-erne vet at de blir nedstemt også denne gang, men det gir dem «bevis» på at de tar bilistenes kamp på alvor.

Men nå er Frp i en flertallsregjering. Om Frp fremmer forslag på egenhånd, er det ingenting som hindrer KrF og Venstre i å gjøre det samme. Da kan de for eksempel fremme forslag om veiprising, der bilistene betaler for når, hvor og hvor langt de kjører. I motsetning til Frps bompengeforslag, kan et slikt forslag få flertall. Det er det siste Frp vil.

Regjeringsplattformen skyter ned Frps krav om å fjerne bompengene. Men den inneholder også punkter Siv Jensen kan bruke til å overbevise sine egne. Den forplikter blant annet regjeringen til å «innføre fradrag for bompengeutgifter». Bompengeprotestene har gitt Frp gode argumenter for at en slik ordning bør være på plass allerede i neste års statsbudsjett. Hvem vet – kanskje lekkes det litt om fradraget i god tid før valget?

Men da må Frp fortsatt sitte i regjering. Spørsmålet er om grasrota har tid til å vente.