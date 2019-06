Presset på klima og norsk natur er allerede stort nok

Her lander amerikanske F-35 kampfly i Norge for første gang

I mai slo toppledelsen i Den Norske Turistforening (DNT) fast at de kutter ut all markedsføring av foreningens hytter og aktivitetstilbud i Asia og Amerika. Årsaken er hensynet til klimaet. DNT vil ikke lokke til seg turister som må tilbakelegge lange, oversjøiske flyreiser for å komme hit.

Beslutningen fikk Frp til å steile. – Turistforeningen er blindet av ideologi. DNT er er ment å skulle fremme norsk turisme, ikke knekke den, uttalte Morten Ørsal Johansen, Frps næringspolitiske talsmann, til Nationen.

Turistnæringen går neppe på en kjempesmell av at DNT dropper å markedsføre Jotunheimen i Shanghai eller Dallas. Kanskje vil det føre til færre urutinerte kinesere i bøttehatt og badesko på Gjendebu, men mange finner likevel veien hit via andre kanaler. Jeg tipper en god del har konsumert «gratisreklame» i sosiale medier. Når nærmest alle som har gått over Besseggen eller buksert seg opp til Skålabu i Loen, publiserer et spektakulært bilde på Instagram eller andre blogger, blir rekkevidden stor.

Intakt og sunn natur er selve grunnlaget for Turistforeningens eksistens. Da henger det ikke på greip å aktivt lokke til seg turgåere som bidrar til store CO₂-utslipp på veien hit. Hvis vi ønsker et lavutslippsamfunn, er det klokere å legge til rette for at flere nordmenn bruker ferie og fritid innenlands enn at de drar til Bali.

Dessuten, norsk natur er presset nok som den er flere steder. Det virker som om vi allerede har mer enn nok turister å håndtere. Galdhøpiggen og Besseggen er utstyrt med «natteravner» som plukker søppel og «slukker lyset» hver kveld etter at horder av turister har vært der. Reiselivsnæringen på Vestlandet har de siste årene brukt ressurser for å demme opp mot mer slitasje, forsøpling og redningsaksjoner på populære turistmål.

NHO Reiseliv snakker varmt om at vi må beholde norsk natur ren og at vi legger opp til miljøvennlig transport av turister. Dagens cruisetrafikk oppfyller neppe denne visjonen. En ny rapport fra den europeiske organisasjonen Transport & Environment (T & E) påstår at 110 cruiseskip i Norge har fem ganger høyere svovelutslipp som all innenriks sjøtransport. Norge er ifølge T & E på femteplass i Europa når det gjelder utslipp fra cruiseskip.

Masseturisme betyr selvsagt penger i kassa og holder liv i bygder og nedlagte fiskevær. Lokalt næringsliv og privatpersoner som kan leie ut kårboligen på Airbnb, sier ikke nei til flere reisende uansett hvor de måtte komme fra. Fjellsport er dessuten blitt supertrendy blant nordmenn. Nylig var jeg i Åndalsnes i Romsdalen for å gå på ski i fjellet. Trollstigen, Trollveggen og resten av Romsdalsalpene har lenge trukket cruiseturister og bobilturister. Mens Åndalsnes tidligere var mål for de mest garvede klatrerne og skibestigerne, er stedet blitt et populært mål for den voksende gruppa med nyfrelste, skandinaviske turfolk. De betaler for å bo på hippe Aak hotell, Romsdal lodge, for profesjonell guiding og baristakaffe – og ikke for troll-suvenirer og lusekofte.

Den spektakulære turen over Romsdalseggen blitt en hit, og ruta har over 16 000 innlegg på Instagram. Mange nordmenn har nok skjønt at turen over eggen er et bedre alternativ enn å stampe i kø til Galdhøpiggen. Men det koster å være attraktiv, og Romsdalseggen har fått 1 millioner kroner til søppelhåndtering og vedlikehold av ruta.

Når det gjelder kjendisstatus på sosiale medier, er Romsdalseggen ikke i nærheten av Trolltunga i Odda. Hvis du ønsker deg fred og fordragelighet, er det neppe et sjakktrekk å dra hit i sommer. Om lag 90 000 besøker den luftige klippen, og Trolltunga har nesten 134 000 Instagram-innlegg. Turiststrømmen har ført til kø og kaos på riksveien. Det lokale reiselivet har iverksatt mange tiltak for å redusere antallet redningsaksjoner av nedkjølte, lite turvante turister i slippers og paraply på vei opp mot tunga. Muligens blir de sponset av et parkeringsfirma. Du må nemlig ut med 500 kroner for å parkere en personbil i Skjeggedal, utgangspunktet for fjellturen.

Kø, søppel og folk som veiver med mobilkamera, er ikke hva jeg assosierer med fjelltur. Så for oss som fortsatt vil høre suset over myrulla, lønner det seg å velge et turmål utenfor sosiale medier. Kanskje et sted med myr og mygg. Da unngår vi både asiater og naboer. I tillegg sparer vi naturen for slitasje.

