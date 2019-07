Vi som sviktet og dro

En gang var det forbudt, nå har interessen for kvinnefotball har eksplodert over hele Europa

Det skulle egentlig være en ferie med fire uker i Trøndelag. Båtliv, shorts, bading, krabbefiske og føling i fjæra på Fosen. Shortsen ble liggende i sekken, båtlivet ble blåst vekk av nordavinden, føleriet i fjæra ble til frustrasjon og fortvilelse. Reiseradioens oversikt over badetemperaturer ble dagens irritasjonsmoment. Når en blir forbannet av å høre at Sjøhaug naturistsenter i Moss har 19 grader i vannet dag etter dag, eller når bølgehøyden i indre Oslofjord er ubetydelig gjennom hele uka – kjentes det som om feriefølelsen hadde reist langt vekk.

Det hjalp heller ikke at Facebook, Snapchat og Instagram bugnet av smilende fjes i sommersol fra en strand ved Middelhavet. Det gikk som det måtte gå. Plan B ble iverksatt, trønderferien fikk vente. Vi skulle ut å fly – til sol, sommer og varmere strøk.

Juniferie i Trøndelag er dristig. Jeg visste jo det. Men det er noe helt spesielt med lyse sommerkvelder, måkeskrik og et lite kveldsbål på svaberget nedenfor naustet. Ikke fult så sjarmerende i nordavindstrekken og med en gradestokk som har frosset fast på åtte grader. Nå skal jeg visstnok skjemmes og føle på skammen over å ha bidratt til klodens undergang gjennom å ta fly. Det kan dere bare glemme.

Neida, jeg har ikke blitt klimafornekter. Jeg vet at også flytrafikk bidrar til utslipp av klimagasser som bidrar til den globale oppvarmingen. Jeg vet at vårt fotavtrykk må bli mindre, at et grønt skifte må komme. Men å riste den moralske pekefingeren og rope flyskam, er ikke løsningen på krisa. Å sitte hutrende på hver vårt svaberg, alene og værsjuke, er ikke en løsning som vil fungere eller som vi kommer til å etterleve. Løsningene for fremtiden må være mer omfattende og overordnede enn som så. De kan ikke handle om å påføre folk dårlig samvittighet, og så håpe at de tar til vettet på grunn av skam.

Debatten om flyskam tok seg opp ved inngangen til ferien. Tidligere i sommer skrev forskningsdirektør Glen Peters ved Cicero Senter for klimaforskning en kronikk på NRK Ytring. Hans poeng er at flyskam ikke er spesielt effektivt i et klimaperspektiv. Selv om det ikke er noen grunn til å ignorere utslippene fra flyene, mener Peters at diskusjonen rundt flyskam kan ta oppmerksomheten bort fra de store klimaproblemene, for eksempel transportbransjen. Klimaforskeren har et godt poeng.

Å rette anklagene mot slike som meg, som tar en flyreise til sommer og sol i ferien, gir sikkert noen en god følelse. Men selv om flytrafikk er et bidrag til CO2-utslipp og global oppvarming, er det likevel bare en liten del av problemet. Skal vi redde denne kloden fra global oppvarming, og alle dens alvorlige konsekvenser, må vi klare å se det store bildet. Utslipp fra fly er forholdsvis små, sammenlignet med de totale utslippet av CO2. Det globale utslippet fra flytrafikken er om lag 2 prosent av totalen. Utslipp fra veitrafikken er et mye større problem globalt, men de som kjører dieselbilen til og fra Nordkapp, må ikke forsvare sitt ferievalg av den grunn. Cicerodirektør Glen Peters undrer seg over hvorfor vi ikke heller snakker om bilskam, og mener grunnen er at bilskam rammer vanlige folk, og ikke den eliten som vi elsker å hate.

Det hjelper selvsagt litt å redusere en god del flyreiser som lett kan erstattes med annen trafikk, men fremfor å bruke så mange kalorier på flyskammen, kunne vi brukt noen flere krefter på å diskutere hva vi gjør med de andre 98 prosentene av utslippene også.

Nordmenn flyr en hel del. Og det kan ikke være et mål at stadig flere skal fly og at flytrafikk skal øke. Tall fra flyprodusenten Boeing viser at rundt 80 prosent av verdens befolkning aldri har vært om bord på et fly. I 2017 fløy om lag tre prosent av verdens befolkning. I all hovedsak er det folk i den rike delen av verden som flyr. Ser man jorda under ett er det transport på veiene som er det store klimasvinet.

Tall fra Avinor viser at vi i gjennomsnitt fløy én tur innenlands og én tur utenlands i 2017. Det er ikke så mye. Hadde alle ligget på snittet kunne vi gravlagt flyskam-begrepet her og nå. Men det er nå engang slik med gjennomsnitt at noen få flyr mye mer enn andre, og noen flyr mye mer enn alle oss andre. Dersom du tar flyet tidlig en mandag fra Trondheim til Oslo, er seteradene fylt med forretningsfolk som skal ned på et kjapt møte før de flyr hjemover samme ettermiddag. Jeg er sikker på at mange av disse møtene kunne vært like effektive på videolink fra kontoret i Trondheim. Derfor er det bra at NTNU og andre selskaper nå jobber aktivt for at de ansatte skal reise mindre med fly.

Det er fint, og noen ganger nødvendig, å kunne reise ut i verden. For å oppleve hyggelige ting, andre kulturer, kose seg og utvide sin egen horisont. Vi har godt av å møte andre, se på andre løsninger, ta en kaffe og diskutere ungarsk innvandringspolitikk eller Brexit med lokalbefolkningen på en fortauskafé. Noen liker også å duppe stortåa i Middelhavet og spise og drikke godt i Syden. Flyskammen skal ikke ta fra oss slike opplevelser. De gjør oss godt. Men alt med måte. Været i Trøndelag er ikke så dårlig at vi bare må ha en tre-fire utenlandsturer i året.

Årets sommerferie er over for min del. Jeg er tilbake på jobb. Typisk nok har sommeren omsider også nådd Trondheim. Mens jeg tusler til og fra jobb gjennom Midtbyen møter jeg stadig turister med kamera på magen, spankulerende gjennom byen. De har reist hit for å oppleve Trøndelag, mange har garantert kommet med fly. At de legger igjen noen kroner til trøndersk næringsliv er heller ikke å forakte.

Tenk hvor stille og kjedelig sommermånedene Trondheim og Trøndelag hadde blitt dersom de hadde latt seg kue av flyskammen og holdt seg hjemme.

