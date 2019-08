Bomkrangelen er ikke over, dessverre

Saken oppdateres.

Selv om statsminister Erna Solberg (H) presset partiene til å godta hennes bomavtale sent fredag kveld, er ikke regjeringskameratene nødvendigvis enige om hva de har blitt enige om. Hvordan skal kravet om egenandel til kommunene tolkes? Hva med nullvekstmålet, om at all trafikkvekst i byene skal tas med kollektiv, sykkel og gange?

Venstre og Frp er ikke enige om detaljene, for å si det sånn. De viser til de samme formuleringene i avtalen, men tolker dem ulikt. Kanskje venter de på at Høyre skal sette skapet på plass. Siden det er Erna Solbergs avtaleforslag, må de vel vite hvordan innholdet skal tolkes også.

Eller forslag og forslag. Solberg måtte stille ultimatum før hun fikk resten av flertallsregjeringa med seg. En fredag kveld drøye to uker før et valg møtte hun pressen alene og gjorde det klart at partiet som eventuelt ikke godtok avtalen hennes, måtte ut av regjering. Take it, or leave. Det hele var en smått absurd seanse norsk politikk aldri har sett maken til.

Hun fikk det som hun ville. Alle sa ja. Først KrF, deretter Frp og til slutt Venstre. Deretter startet spillet om hvem som egentlig vant. Kortversjonen er at Høyre mener statsministeren og hennes autoritet og styringsevner vant, Frp mener bilistene er de soleklare vinnerne, Venstre mener avtalen er en seier for klima og kollektiv, mens KrF først og fremst er glade for at de endelig får snakke om familiepolitikk igjen.

Velgerne bryr seg sannsynligvis mindre om spinnet, og mer om hva avtalen har å si for dem. Hvor mye billigere blir det i bomstasjonen de passerer på vei til trening? Hva vil det koste å ta buss til jobben fra der de bor? Kommer dette til å føre til mer forurensning der vi bor? Detaljene er ikke klare ennå. Først skal det tolkes og krangles lokalt også. Det er alle mot alle.

For byene kan takke nei til tilbudet fra Solberg og co. Regjeringa tilbyr å øke sin andel i bypakkeprosjektene fra 50 til 66 prosent, om halvparten av økninga går til å redusere takstene i bommen. I Oslo, for eksempel, takker MDG nei til regjeringas bompengekutt, og sier i stedet at bompengene bør vesentlig opp om biltrafikken skal ned de neste fire årene. Samarbeidspartner Ap, på sin side, sier det er uaktuelt å øke bompengenivået i hovedstaden nå. Også på borgerlig side skaper regjeringas løsning nye ting å krangle om. Venstre mener pakken åpner for å doble bompengene i Oslo i rushtiden, noe Høyre og Frp avviser på det sterkeste.

Heller ikke i Trondheim er Ap og MDG nødvendigvis på bølgelengde. Ap-ordfører Rita Ottervik mener dagens nullvekstmål slår uheldig ut fordi en elbiltur til og fra fotballtrening på Hovin, teller like mye som en trailer som dundrer gjennom Midtbyen midt i rushen. MDG-politiker og varaordfører Ola Lund Renolen sier derimot blankt nei til å endre hvordan veksten i biltrafikken måles. Til Adresseavisen sier han at det er uaktuelt for MDG å takke ja til statens tilbud om nullvekstmålet knyttes sterkere til utslipp og mindre til antall biler på veiene.

Om Trondheim likevel sier ja, viser administrasjonenes regnestykke at prisen på en gjennomsnittlig bombrikke i trondheimsregionen vil reduseres med 15 til 20 kroner i måneden. Ikke all verdens, med andre ord.

Flere runder venter før det endelige regnestykket er klart. Ennå henger mye i lufta. Enigheten fra helga stilner ikke bomdebatten. Det er bare å stålsette seg. Det kommer mer.

