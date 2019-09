Fikk tilbud om ordføreren - sa nei

Kvinne til sykehus etter at to biler kolliderte på Rosten

Valget i Ørland ble avgjort på taktisk stemmegiving og en rask avtale mellom Senterpartiet og Høyre. Arbeiderpartiet var villig til å gi Høyre ordføreren, men da tilbudet kom var det for seint. Farmen-kjendis Finn Olav Odde (Sp) og sittende ordfører Tom Myrvold (H) hadde allerede tatt hverandre i hånda. Det betyr at de to bytter plass og at Odde blir ny ordfører i sammenslåtte Ørland.

Forhandlingslederne i Høyre hadde på forhånd hatt møter både med Sp og Ap, og ble i begge møter tilbudt varaordføreren. Da valgresultatet var klart, og Høyre gjorde et dårlig valg, aksepterte de tilbudet fra Sp. For i det hele tatt å komme i posisjon, tilbød Ap ordføreren til Høyre, men altså for seint.

Valget i de to tidligere kommunene Ørland og Bjugn ble så taktisk som vi tidligere har skrevet. Bjugningene stemte i stor grad på sin ordførerkandidat, Ogne Undertun (Ap), mens ørlendingene støttet sin kandidat, Odde. At Ørland nå får ordfører og varaordfører fra Ørlandet, bidrar neppe til å bedre forholdet mellom de to rivalene, Ørland og Bjugn.

Også i Indre Fosen er det stemt taktisk. Kommunelista, som har sin støtte i Rissa, ble tredje største parti. I den sammenslåtte kommunen er ny videregående skole i Vanvikan det store stridsspørsmålet. Senterpartiets Bjørnar Buhaug fra Leksvik er valgets vinner i Indre Fosen, men sliter foreløpig med å få nok støtte for å bli ny ordfører.

I Åfjord kunne Senterpartiet fått ordføreren i den sammenslåtte kommunen med støtte fra de borgerlige, men Roans ordfører Einar Eian (H) valgte å støtte sittende ordfører i Åfjord, Vibeke Stjern fra Ap. I Osen fortsetter John Einar Høvik fra Ap etter et brakvalg med 52.5 prosent av stemmene og rent flertall.