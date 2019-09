En kraftig advarsel til de to store partiene

Leksefri skole: Alle må bli like, men på et lavere nivå

Saken oppdateres.

De to styringspartiene Arbeiderpartiet og Høyre er blant valgets store tapere. For første gang siden andre verdenskrig har Ap og Høyre under halvparten av velgerne i Norge bak seg. De har ved flere valg tidligere ligget på opp mot 70 prosent oppslutning. Ved dette kommune- og fylkestingsvalget fikk de bare rundt 45 prosent av stemmene. Det er et kraftig signal om at partiene ikke lenger er i takt med sine kjernevelgere og heller ikke klarer å skape entusiasme blant nye velgere.

Statsminister Erna Solberg unngikk valgnatta å bortforklare nederlaget. Også Ap-leder Jonas Gahr Støre sa at partiet nå må gjennom en grundig evaluering for å finne ut hvorfor de gikk så kraftig tilbake. Ap lekker til SV og MDG, men også til valgets vinner Senterpartiet. Høyre mister også velgere til Sp og bompartiet, men det største problemet er at de ikke klarer å skape oppslutning om sitt eget prosjekt.

Dette er spesielt tydelig i Trondheim, der Høyre ikke klarer å hente velgere fra et Ap som sliter kraftig. Selv etter 16 år med ordføreren vil Ap og Rita Ottervik fortsette styringen av byen. Riktignok sterkt svekket og med en tilbakegang som er langt større enn for Ap nasjonalt. Valget drar Trondheim i en rødere retning, og det vil få konsekvenser for politikken i byen. Vi så allerede valgnatten en dempet Ottervik, og vi forventer også et mer ydmykt Ap i den kommende perioden. For Høyre blir det fire nye år med ørkenvandring. Den bør partiet bruke godt til å forme en alternativ politikk om de skal ha noe håp om et skifte om fire år. De kan ikke basere opposisjonstilværelsen utelukkende på å kritisere det sittende styret.

Ap og Høyre taper ikke bare oppslutning i distriktene, der Sp har hentet distriktvelgere på et tydelig budskap mot sentralisering. Begge partiene taper også i byene. Høyres drøm om å vinne storbyene, er knust.

Flere beskriver årets valg som et protestvalg. Men i motsetning til protestvalgene i Europa, hvor høyreekstreme har framgang, er dette protestvalget ingen trussel mot det liberale demokratiet. Vi har lite å frykte på demokratiets vegne etter dette valget. Det viser derimot at partiene ikke lenger kan regne med at velgerne skal stemme på et parti av gammel vane. Velgerne stiller nye krav til politikere og partier. Styringspartiene må derfor jobbe hardere for velgeres gunst.