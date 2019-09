Abid Raja må tro vi er dumme

Saken oppdateres.

I flere dager har Abid Raja kjørt showet fra i alle kanaler. På Gardermoen onsdag fikk pressen se et Raja-show i direkteformat. Ydmyk har han aldri fremstått som. Det gjorde han ikke nå heller.

«Jeg vet at Trine Skei Grande ser på meg som et av hennes sterkeste kort.»

Jeg har mine tvil. Kortene Raja har lagt de siste dagene, har i hvert fall ikke spilt partileder Grande god.

Det siste hun trengte etter et dårlig valgresultat og spekulasjoner rundt hennes fremtid som Venstre-leder, var at Abid Raja skulle anklage regjeringspartner Frp for å spre «brun propaganda».

Det var Sylvi Listhaugs famøse Facebook-bilde av båtflyktninger i solnedgang og Siv Jensens advarsler mot «snikislamisering» som fikk Raja til å slå på stortromma i et intervju med NRK sist fredag. Samme dag kom han også med en lang festtale av en kronikk Aftenpostens politiske redaktør raskt døpte en «jobbsøknad» (ja, det er partilederjobben det er snakk om). Så kom et nytt innlegg tirsdag, der han forsvarte og gjentok egne angrep på Frp.

Frp-leder Siv Jensen likte mildt sagt dårlig å bli anklaget for å drive med brun propaganda. Samtidig gjorde hun sitt for å undergrave Rajas autoritet ved å si at Frp ikke ønsker «være en brikke i Venstres lederkamp». Til VG sa hun også at om Venstre har et problem med å sitte i regjering med Frp, så får de ta konsekvensene av det. Med andre ord: Hold opp eller stikk. Statsministeren var ikke like hard, men gjorde det klart at de stygge karakteristikkene måtte ta slutt. Til slutt måtte også Trine Skei Grande reise hjem fra Island raskere enn planlagt for å være med å rydde opp i rotet Raja har skapt.

Også Raja ser behov for å rydde litt. Ikke i eget rot, men i andres misforståelser. For han mente slett ikke å knytte Frp til nazismen da han anklaget nestlederen og lederen for å «komme med brun propaganda», må vite. Neida. Han mente bare at fargen brun ofte ble brukt i innvandringsdebatten. At fargen dukker opp der nettopp fordi brunskjorter var betegnelsen på Hitlers stormtroppavdelinger, og at brunskvetting er et etablert begrep for å insinuere har noen har koblinger til nazismen, mener han det blir feil å legge vekt på.

Det blir også helt feil å tolke noe av det han har gjort inn i den pågående lederdebatten i Venstre, mener Raja. «Jeg har en lederrolle i verdidebatten i Norge,» sa Raja på Gardermoen. Og ja, Raja har både før han ble politiker og etter jobbet for dialog og mot fordommer. «Jeg har aldri hørt før at jeg gjør det fordi jeg ønsker å bli partileder».

Her spiller Raja dummere enn han er. For Raja har vært lenge nok i politikken til å vite at hans angrep på Frp setter en allerede svekket Grande i en umulig situasjon.

Om hun sier han går for langt, blir hun den feige som ikke tør stå opp mot Fremskrittspartiet. Om hun ikke sier noe, øker problemene internt i regjeringssamarbeidet. Dessuten, hvorfor måtte han komme med dette etter valgkampen, når både Grande og Solberg for lengst hadde kritisert Frps retorikk?

Etter valget lurte Grande på hvordan valgresultatet måtte se ut for utenlandske valgobservatører. Hvis jeg var henne, ville jeg vært mer bekymra for hvordan hennes eget parti ser ut for velgerne. Raja gjør det ikke lett for henne. Og han vet hva han gjør.