Kong Ketil vender tilbake

Ketil Solvik-Olsen er en skikkelig og ordentlig mann som har skrevet en skikkelig og kjedelig bok om sitt politiske liv så langt. «Så langt» er et nøkkelord her. Det mest interessante den tidligere statsråden og Frp-nestlederen har å melde er at han ønsker et politisk comeback når familiens USA-opphold er over.

«Til sommeren er jeg på vei hjem igjen. Jeg er klar til å bidra,» er bokas to siste setninger. Få i Frp er særlig overrasket. Solvik-Olsen sa «på gjensyn», ikke «adjø», da han ble med på flyttelasset da kona fikk drømmejobben i USA. Likevel er mange Frp-ere lettet. Enn om Solvik-Olsen hadde fått smaken på livet utenfor politikken?

Den bekymringen kan de legge død nå. Solvik-Olsen er ikke bare klar til å bidra. Til TV2 sier jærbuen rett ut at han på sikt ønsker en plass i ledelsen igjen, men understreker at han har god tid og at han er fornøyd med dagens trio.

Likevel: Ambisjonen kunne blitt oppfatta som vel selvsikker, på grensen til innbilsk. Skal han bare komme her og komme her og tro at han kan få tilbake alle posisjonene han forlot? Men ingen Frp-ere jeg har snakket med tenker sånn. Tvert om. Det er sjelden jeg har hørt en så samstemt begeistring for noe som helst i Frp.

Mens enkelte kvier seg for å si hvem de ønsker som Siv Jensens etterfølger den dagen hun gir seg som partileder, sier andre rett ut at Ketil Solvik-Olsens comeback gjør han til en soleklar kandidat. «Nå kan Siv Jensen gå av når hun selv vil, for nå har hun en arvtaker hun vet vil bli enstemmig valgt,» sier en kilde i partiet.

Til Adresseavisen sier en annen eks-nestleder, Per Sandberg, at også han åpner for å stille til valg for Frp igjen. - Både Frp og regjeringen har bruk for Ketil og Per, sier Per selv. Beskjeden har han aldri vært.

Tidligere har begge to fungert som brubyggere mellom ulike fløyer i partiet. Men der Solvik-Olsen fortsatt blir sett på som samlende, har Sandberg tent på en god del bruer siden hans spektakulære exit fra norsk politikk i fjor sommer. Sandbergs milde kritikk mot partiets strategi og harde kritikk mot enkelte partifeller har gjort han upopulær i deler av partiet. Overfor Adresseavisen torsdag kaller han for eksempel stortingsgruppa for «svak, usynlig og defensiv». En skaper ikke ro av sånt.

Nettopp ro er noe Ketil Solvik-Olsen setter høyt. Han er avhengig av at folk går i takt om hans visjoner for Frp skal realiseres. Det er ikke småtterier Frp-politikeren dømmer om: «Jeg mener Frp skal ha mål om å være det ledende partiet på borgerlig side, og at vi skal oppfattes som et lim blant våre potensielle venner. Det skal i fremtiden sees på som helt naturlig at Fremskrittspartiet har statsministeren dersom vi er største parti i konstellasjonen».

Foreløpig er Frp langt unna Solvik-Olsens mål. Partiet gjorde et skuffende lokalvalg, snittet på meningsmålingene så langt i november er elendige 9,9 prosent og Høyre er mer enn dobbelt så store. Om du spør Venstre og KrF, fungerer Frp mer som samarbeidets løsemiddel, enn som limet som binder regjeringspartiene sammen.

Ifølge Solvik-Olsen skyldes Frps problemer delvis at det politiske budskapet drukner i retorikkdebatter og intern krangling på borgerlig side. «Vi må velge ord som gjør at debatten handler om løsningene våre, ikke retorikken,» skriver han.

Men partiet er ikke nødvendigvis enige om hvordan løsningene skal kommuniseres. Mens Solvik-Olsen sier til Aftenposten at han vil at Frp skal være «mildere i tonen og fremstå litt mer nyansert», mener andre at valgkampen viser at velgerne deres liker bråk. Mens partiet så 6-tallet på flere målinger i august, klatret de til over åtte prosent valgdagen etter en opphetet debatt om Sylvi Listhaugs båtflyktning-utspill på Facebook og Siv Jensens VG-kronikk om snikislamisering.

Slike ord er ikke Solvik-Olsen særlig glad i. Han mener partiet kan være tydelige, uten å bruke uttrykk som skremmer potensielle velgere vekk. Han vil nå velgergrupper Frp sliter med å sjarmere i dag, som kvinner og folk som bor i by. Det jo høres lurt ut. Lett blir det ikke. Faren med et mildere Frp er at velgere som vil ha borgerlig styring, velger Høyre, mens protestvelgerne vender dem ryggen til fordel for Senterpartiet (eller bompengemotstanderne, om de fortsatt lever). I så fall vil Solvik-Olsens statsministerdrøm fort virke enda fjernere enn i dag.

