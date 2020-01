Netflix og Sør-Korea hugger inn i Oscar-fatet

Tøft etter Tour de Ski: – Det er en gåte for oss at det ble slik

Mandag ettermiddag ble årets nominasjoner til Oscar annonsert. Årets største poeng er et rekordstort antall nominasjoner for Netflix-produksjoner samt at den sørkoreanske outsideren «Parasitt» som får norsk kinopremiere 31. januar ikke bare er nominert til pris for beste ikke-amerikanske film. Bong Joon-Hos film kjemper også om prisene for beste film, beste regi og beste manus i konkurranse med alle Hollywood-filmene.

Det er første gang en koreansk film er nominert til beste film. Det er egentlig ikke overraskende at Bong Joon-Ho hevder seg i dette selskapet med den største ikke-amerikanske tyngden siden «Snikende tiger, skjult drage» fikk ti nominasjoner inkludert beste film i 2001. «Parasitt» har fått seks nominasjoner, for den svarte komedien rundt en familie av småsvindlere hvor sønnen får jobb som engelsklærer for datteren i en velstående familie.

Alt i 2006 spådde jeg at den dyktige koreanske filmskaperen kunne bli stor i Vesten også, en mulig arvtager til Steven Spielberg. Det var etter det internasjonale gjennombruddet med monsterfilmen «The Host» med sjøorm i «Seoul». Siden har han laget underholdende film med snert og stil med «Mother» (2009), «Snowpiercer» (2013) og sist med

«Okja» for Netflix. Den norske kinopremieren på «Parasitt» kommer ei drøy uke før Oscar-prisene deles ut 9. februar.

Av de amerikanske kinoproduksjonene er det ikke overraskende at bekmørke «Joker» med Joaquin Phoenix leder nominasjonskampen foran Quentin Tarantinos «Once Upon a Time In Hollywood» og Sam Mendes' «1917». Sistnevnte, som får norsk premiere 24. januar, er fra 1. verdenskrig og filmet i én tagning. Seks nominasjoner hvorav beste film til Greta Gerwigs «Little Women» (norsk premiere 31. januar) er ikke dårlig, men mange hadde nok sett at hun også hadde blitt nominert i den mannstunge kategorien for beste regi. Kvinnelige filmskapere dominerer imidlertid når det gjelder dokumentar og er godt representert i beste ikke-amerikanske film.

Netflix tar sitt hittil største jafs av Oscar med et 20-talls nominasjoner i de aller fleste kategoriene. Alle de tre store prestisjefilmene de lanserte i før jul har fått nominasjoner, flest til Martin Scorseses «The Irishman» som kan få hele ti priser, fra beste film, beste regi og beste manus til beste birolle. Hovedrolleinnehaver Robert De Niro nådde ikke opp, men Joe Pesci kan og bør få pris for beste birolle i mafiadramaet.

Seks nominasjoner til Noah Baumbachs «Marriage Story», med beste kvinnelige skuespiller til Scarlett Johansson og og tre nominasjoner til «The Two Popes», samt både til dokumentar og kortfilm, gjør at Netflix bør være fornøyd med årets nominasjoner. Blant de misfornøyde er nok de som synes Oscar fortsatt er for hvit og for maskulin, til tross for at det er gjort grep for mer mangfold blant Oscar-akademiets medlemmer de siste åra. Det nærmeste vi kommer norske nominasjoner er Aurora som er med på den nominerte sangen fra «Frost 2», samt at Joachim Rønnings «Maleficent: Mistress Of Evil» er nominert for makeup/hårstyling.

Norske kinogjengere og Netflix-seere kan glede seg over flere Oscar-aktuelle filmer, og flere er på vei. «Joker», «Ford v Ferrari», «Knives Out» og «Bombshell» står fortsatt på programmet i Trondheim. Fredag kommer en av de nominerte som sannsynligvis vil dele kritikere og publikum og skape debatt, selv om eller fordi den er morsomt ment.

Den newzealandske komedien «Jojo Rabbit» er noe så uvant som en svart feelgood-komedie om en 10-åring i Hitlerjugend som oppdager at mora skjuler en jøde i veggen. Gutten har dessuten samtaler med en Karlsson på taket-aktig figur i form av Adolf Hitler. Det burde ikke gå an å lage en varm, menneskelig og ganske morsom film om hat og fordommer med en slik ramme. Noen vil mene at filmen er over streken. Det er overraskende at den er nominert til beste film, men Taika Waititis film er så godt ment og gjort at den vil bli en snakkis opp mot Oscar-festen.

Her er oversikt over nominasjonene:

Beste film:

1917

Ford v Ferrari

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Marriage Story

Once Upon a Time in Hollywood

Parasitt





Beste mannlige hovedrolle:

Antonio Banderas (Smerte og Ære)

Leonardo DiCaprio (Once Upon a Time in Hollywood)

Adam Driver (Marriage Story)

Joaquin Phoenix (Joker)

Jonathan Pryce (The Two Popes)

Beste kvinnelige hovedrolle:

Cynthia Erivo (Harriet)

Scarlett Johansson (Marriage Story)

Saoirse Ronan (Little Women)

Charlize Theron (Bombshell)

Renée Zellweger (Judy)

Beste animasjonsfilm

How to Train Your Dragon: The Hidden World

I Lost My Body

Klaus

Missing Link

Toy Story 4

Beste mannlige birolle:

Tom Hanks (A Beautiful Day in the Neighborhood)

Anthony Hopkins (The Two Popes)

Al Pacino (The Irishman)

Joe Pesci (The Irishman)

Brad Pitt (Once Upon a Time in Hollywood)

Beste kvinnelige birolle:

Kathy Bates (Richard Jewell)

Laura Dern (Marriage Story)

Scarlett Johansson (Jojo Rabbit)

Florence Pugh (Little Women)

Margot Robbie (Bombshell)

Beste kostymedesign:

Jojo Rabbit

Once Upon a Time in Hollywood

The Irishman

Joker

Little Women

Beste klipp:

Ford v Ferrari (Andrew Buckland & Michael McCusker)

The Irishman (Thelma Schoonmaker)

Jojo Rabbit (Tom Eagles)

Joker (Jeff Groth)

Parasitt (Jinmo Yang)

Beste originale filmmusikk:

1917 (Thomas Newman)

Joker (Hildur Guðnadóttir)

Little Women (Alexandre Desplat)

Marriage Story (Randy Newman)

Star Wars: The Rise of Skywalker

Beste animerte kortfilm:

Dcera (Daughter)

Hair Love

Kitbull

Memorable

Sister

Beste kortfilm:

Brotherhood

Nefta Football Club

The Neighbors’ Window

Saria

A Sister

Beste lyddesign:

1917

Ford v Ferrari

Joker Once

Upon a Time in Hollywood

Star Wars: The Rise of Skywalker

Beste lydmiks:

1917

Ad Astra

Ford v Ferrari

Joker

Once Upon a Time in Hollywood

Beste foto:

1917 (Roger Deakins)

The Irishman (Rodrigo Prieto)

Joker (Lawrence Sher)

The Lighthouse (Jarin Blaschke)

Once Upon a Time in Hollywood (Robert Richardson)

Beste dokumentarfilm:

American Factory (Netflix)

The Cave (National Geographic)

The Edge of Democracy (Netflix)

For Sama (PBS)

Honeyland (Neon)

Beste dokumentarkortfilm:

In the Absence

Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)

Life Overtakes Me

St. Louis Superman

Walk Run Cha-Cha

Beste internasjonale spillefilm:

Corpus Christi (Polen)

Honeyland (Nord-Makedonia)

Les Miserables (Frankrike)

Pain and Glory (Spania)

Parasitt (Sør-Korea)

Beste sminke/hår:

1917

Bombshell

Joker

Judy

Maleficent: Mistress of Evil

Beste visuelle effekter:

1917

Avengers: Endgame

The Irishman

The Lion King

Star Wars: The Rise of Skywalker

Beste adaptasjon-manus:

The Irishman (Steven Zaillian)

Jojo Rabbit (Taika Waititi)

Joker (Todd Phillips & Scott Silver)

Little Women (Greta Gerwig)

The Two Popes (Anthony McCarten)

Beste originalmanus:

1917 (Sam Mendes & Krysty Wilson-Cairns)

Knives Out (Rian Johnson)

Marriage Story (Noah Baumbach)

Once Upon a Time in Hollywood (Quentin Tarantino)

Parasitt (Bong Joon Ho & Jin Won Han)

Beste originale sang:

"I Can't Let You Throw Yourself Away" (Toy Story 4) — Randy Newman

"(I'm Gonna) Love Me Again" (Rocketman) — Elton John & Bernie Taupin

"I'm Standing With You" (Breakthrough) — Diane Warren

"Into the Unknown" (Frozen 2) — Robert Lopez & Kristen Anderson-Lopez

"Stand Up" (Harriet) — Joshuah Brian Campbell & Cynthia Erivo

Beste produksjonsdesign:

1917

The Irishman

Jojo Rabbit

Once Upon a Time in Hollywood

Parasitt

