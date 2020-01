Se og lær, Venstre

Det er nok hyggelig for de som får søndags-betalt, men totalt uforståelig for oss som bor her

Varianter av tittelen «Siv Jensen truer med å forlate regjeringa» toppet nettavisene onsdag ettermiddag. Dermed var det en partileder på offensiven som møtte pressen før og etter Frps ukentlige gruppemøte på Stortinget. Spørsmålene Jensen fikk handlet ikke om hvordan hun skulle håndtere raseriet internt i eget parti, men om hvilke krav statsminister Erna Solberg ville møte fra Frp i ukene som kommer.

Hva som skal skje med barn av norske kvinner som har sluttet seg til terrororganisasjonen IS i Syria har lenge vært en hard nøtt for regjeringa. Den 29 år gamle kvinnen som nå er på vei til Norge har en sønn som skal være svært syk. Hun ville ikke la ham reise uten henne, og for å redde guttens liv fikk til slutt hele familien på tre norsk hjelp til å komme seg ut av den beryktede Al Hol-leiren i Syria.

Ifølge utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) ble avgjørelsen tatt allerede i høst, men planen måtte utsettes da Tyrkia angrep den nordøstlige delen av Syria. Først tirsdag, da Aftenposten meldte at kvinnen og barna var på vei til Norge, ble offentligheten kjent med saken. Nyheten ble møtt med jubel i KrF og Venstre. Grasrota i Frp kunne knapt tro det var sant. Gikk deres egen regjering med på at den norske staten skulle bruke ressurser på å hente hjem ei kvinne som er siktet av PST for deltakelse i IS og Nusrafronten? Som frivillig har forlatt Norge for å slutte seg til en islamistisk og voldelig terrorgruppe?

Mye tyder på at Frp-ledelsen ikke skjønte hvor sterke reaksjonene ville bli. Det hjalp ikke at fremstående Frp-ere som nestleder Sylvi Listhaug og stortingsrepresentant Jon Helgheim rykket ut i alle kanaler og fortalte at Frp var uenig og til og med tok dissens i regjering. Kravene om å forlate regjeringa kom likevel. Da tok Jensen grep.

Hun vet at krav fra grasrota om å forlate regjering fort kan føre til spekulasjoner rundt hennes rolle som partileder. Jensen har vært finansminister siden 2013 og er for mange selve symbolet på Frp som regjeringsparti. I denne saken har hun ingenting å tjene på å forsvare regjeringa hun selv er en del av. Derfor går hun heller til angrep. Rett før gruppemøtet sa hun til Dagbladet at partiet vil definere «noen veldig klare krav» til Erna Solberg. På strategisamlingen om to uker skal de bestemme hvilke krav det er snakk om og avgjøre veien videre. Som hun sa etter gruppemøtet: - Det skal ikke bare være en hard jobb å styre landet, det skal også være litt gøy. Hvis ikke kan vi finne noe annet å gjøre.

Dermed oppnår hun to viktige ting: Hun kjøper seg tid og hun sørger for at Frp bruker kreftene sine på å stille krav til Høyre fremfor å sture over at partiet tapte slaget internt i regjering. I Venstre har de lenge vært misunnelige på måten Frp klarer å snu intern uro til en styrke for partiet. Hvis jeg var dem ville jeg tatt notater nå.

