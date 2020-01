Ernas moral kan sende Frp ut av regjering

I 1962 annonserte firmaet som holdt til her at de hadde radiotelefoner

Noen jubler over «all inclusive», mens andre er bekymret for klasseskiller

Saken oppdateres.

For ei knapp uke siden sprakk nyheten om at norske myndigheter hjalp en terrorsiktet IS-kvinne og hennes to barn hjem til Norge. I tida som er gått er raseriet i Frp - og dermed også sjansen for regjeringsexit - blitt større nærmest dag for dag.

Les Sandviks kommentar fra forrige uke: Frp-Siv vil rette partiets sinne mot Høyre

Statsminister Erna Solbergs begrunnelse for hvorfor Høyre snudde i denne saken, har bidratt til at kløften mellom de to største regjeringspartiene har vokst.

Ifølge Høyre-lederen handler ikke dette om politikk, men om moral. Kvinnens sønn skal være alvorlig syk. Moren nektet å sende ham hjem fra Syria uten at også hun ble med. Skulle Norge la være å hente henne ut, og samtidig risikere at barnet døde? Eller skulle de bryte prinsippet om at voksne som frivillig har tilsluttet seg terrorgruppen IS, ikke skal hjelpes hjem, for å redde 5-åringen?

Høyre landet på det siste. - Samtidig forstår jeg det er en vanskelig sak for Frp, men det er en sak hvor det er vanskelig å ta et annet valg som vi alle andre måtte stå ansvarlig for i forhold til vårt moralske kompass og vår ryggrad i disse sakene, sa statsministeren til TV 2 fredag.

Uttalelsen åpnet gamle sår i Frp. Er det noe som får dem til å tenne på alle plugger, så er det påstander om at partiet har dårligere moral enn andre. Én ting er om politikere fra Venstre, KrF eller SV hadde sagt noe slikt, men Solberg? Det falt en rekke Frp-ere tungt for brystet og forsterket inntrykket av et arrogant Høyre som føler seg bedre enn Frp. – Mitt moralske kompass er det ingenting feil med i denne saken, sa samferdselsminister og Frp-politiker Jon Georg Dale til TV 2 i helga. Mandag morgen sa stortingsrepresentant Jon Helgheim situasjonen «absolutt ikke ble bedre når statsministeren gikk inn på å forklare dette som et moralsk riktig valg».

Frps moralske ryggmargsrefleks i denne saken handler om at Norge ikke skal forhandle med terrorister. De mener regjeringen har brutt det prinsippet når den, slik de ser det, lar en mor «bruke barnet sitt som gissel» til å presse frem sin vilje. Ifølge Frp gjør det norske borgere mer utrygge, fordi potensielle kidnappere angivelig ser at Norge er villig til å forhandle.

Adresseavisen mener: Helt riktig å hente femåringen hjem

Mens Jensen har snakket mest om en grå og kjedelig regjering der Frp ikke får nok gjennomslag, er Frp-erne jeg snakker med mest opptatt av den konkrete avgjørelsen om å hente hjem IS-kvinnen. En rekke Frp-politikere som tidligere har forsvart regjeringsprosjektet, mener oppriktig at de ikke kan sitte i en regjering de mener har latt en terrorist få viljen sin. Som en stortingspolitiker sier: «Erna personlig har svikta Frp og gitt etter for press fra en terrorist. Det er slik vi opplever det».

Så lenge sentrale Frp-ere mener regjeringas avgjørelse har gjort Norge mindre trygt, er det vanskelig å se for seg hvilke gjennomslag som må til for at Frp kan bli værende i regjering uten å miste ansikt. Når mange i tillegg føler seg svikta av statsministeren, blir det nærmest umulig for Frp å fortsette i regjering.

LES FLERE KOMMENTARER AV SIV SANDVIK HER