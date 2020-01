Tydelig at Jensen ønsker en «soft frexit»

Noen jubler over «all inclusive», mens andre er bekymret for klasseskiller

Saken oppdateres.

For ei knapp uke siden sprakk nyheten om at norske myndigheter hjalp en terrorsiktet IS-kvinne og hennes to barn hjem til Norge. I dagene som fulgte vokste sinnet i Frp. Mandag kunngjorde Siv Jensen at nok er nok. Etter seks år i regjering går hennes parti tilbake til opposisjon.

Les Sandviks kommentar fra forrige uke: Frp-Siv vil rette partiets sinne mot Høyre

Hvorfor? Det kommer an på hvem du spør. Siv Jensen trekker frem at regjeringa har blitt pregløs, grå og kjedelig etter regjeringsutvidelsen. Det berømte begeret har vært faretruende fullt lenge, og avgjørelsen om å hente hjem IS-kvinnen var simpelthen dråpen som fikk det til å renne over.

Andre mener exiten skyldes at partiet ikke kunne leve med Høyres valg. Slik de ser det valgte Erna Solberg «en terrorist» framfor Frp. Dermed måtte Frp vende regjeringa ryggen.

Tiden vil vise hvilken forklaring som får fotfeste i partiet. Alt tyder i hvert fall på at Frp-ledelsen ikke så hvilken enorm sprengkraft saken hadde internt i paritet.

Den første dagen snakket Frp om «dissens» og at de var sterkt uenige i avgjørelsen. Dagen etter truet Siv Jensen med å forlate regjeringen om hun og partiet ikke fikk gjennomslag for en rekke krav. Mandag takket de for seg, uten at noen krav ble fremmet. Det var visstnok ingen vits. Jensen forklarer det med at de trolig ikke ville fått viljen sin uansett.

Så lenge sentrale Frp-ere mente at regjeringas avgjørelse gjorde Norge mindre trygt, har det uansett vært vanskelig å se for seg hvilke gjennomslag som skulle til for at Frp skulle bli værende i regjering uten å miste ansikt. Da ble det lettere å droppe hele greia.

På toppen av det hele har Solberg fornærmet Frp-ere landet rundt ved å si at avgjørelsen ikke handler om politikk, men om moral. Kvinnens sønn skal være alvorlig syk. Moren nektet å sende ham hjem fra Syria uten at også hun ble med. Skulle Norge la være å hente henne ut, og samtidig risikere at barnet døde? Eller skulle de bryte prinsippet om å ikke hente hjem voksne med IS-tilknytning, rett og slett for å redde 5-åringen?

Høyre landet på det siste. - Regjeringens flertall har sagt at det må vi svare på med den moralske riktige måten og si at da må vi hjelpe et norsk barn, selv om moren har sluttet seg til en organisasjon og deltatt i Syria på noe vi ellers vi vil si er helt forkastelig, sa statsministeren til TV 2 fredag.

Uttalelsen åpnet gamle sår i Frp. Er det noe som gjør dem forbannet, så er det påstander om at partiet har dårligere moral enn andre. – Mitt moralske kompass er det ingenting feil med i denne saken, sa samferdselsminister og Frp-politiker Jon Georg Dale til TV 2 i helga. Ifølge Tommy Skatland, fylkesleder i Trøndelag, førte Solbergs uttalelser om moral til at det «smalt skikkelig» i partiet. Også andre fremtredende Frp-ere mente at moralutsagnet økte sjansen for at Frp ville forlate regjeringa.

En rekke Frp-politikere som tidligere forsvarte regjeringsprosjektet, følte seg forrådt av regjeringa. Slik de ser det, har Solberg og Co latt en terrorist få viljen sin. Som en stortingspolitiker sier: «Erna personlig har svikta Frp og gitt etter for press fra en terrorist. Det er slik vi opplever det». Mandag morgen var ikke vedkommende en gang sikker på om Solberg fortjente Frps støtte som statsminister etter dette.

Det er Siv Jensen sikker på. Erna Solberg er Frps foretrukne statsminister, og de har ingen planer om å kaste henne. Partiet har heller ingen planer om 40 nye år i opposisjon, og vet at veien til makt for Frp går gjennom Høyre. For å låne terminologien fra Storbritannias utmeldelse fra EU: Det er ingen tvil om at Jensen ønsker en soft frexit, altså en mild avskjed der Frp unngår å brenne alle bruer. Da måtte de gå nå, før en avvist kravliste og moralkrangel skapte borgerlige sår det ville ta flere stortingsperioder å gro.

Kommentaren ble oppdatert etter at det ble klart at Frp forlater regjeringa.

LES FLERE KOMMENTARER AV SIV SANDVIK HER