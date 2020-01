Nei til nyheter

Saken oppdateres.

Det er mye bra som skjer i kampen mot falske nyheter, men nå har Helsedirektoratet gått to steg for langt. De mener ordet «nyhet» på etiketter på hyllene på vinmonopolutsalg og taxfreebutikker er et brudd på forbudet mot alkoholreklame. Dermed blir det slutt på tida hvor folk som har lest om siste nyhetsslipp av vin eller øl, enkelt kan finne ut om varene er tilgjengelige eller utsolgt.

I tida framover ligger det an til at stadig flere vil myse langs hyllene og bruke langt mer tid i alkoholbutikkene enn før. Opplysninger om at alkoholvarer er nyheter, faller inn under reklameforbudet, opplyser Helsedirektoratet til Nettavisen. Det låter som et slags ekko fra tida da det ikke var lov til å danse i Norge på påskeaften og Monty Pythons «Life Of Brian» ble forbudt vist på norsk kino.

Da det samme direktoratet foreslo forbud mot salg av vin i treliterskartonger, møtte de massiv motstand og fikk ikke gjennomslag. Nå hevder de at det er snakk om presisering av eksisterende regler. Det er mye bra med en restriktiv norsk alkoholpolitikk, men forbud mot merking av hva som er nytt av polets over 25 000 produkter, virker bare dumt.

For å unngå unødig tidsbruk, bør lignende praksis gjennomføres for egenreklamer for nye program på reklamefrie NRK. Da kan vi bruke noe av tida vi får ved å slippe å se evinnelige reklamer for kommende program på å orientere oss i kaoset på polet. Så vi ikke kommer hjem med noe gammelt ræl.

