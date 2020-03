Dette er ingen øvelse, det er blodig alvor.

Saken oppdateres.

Stortinget vedtar i dag nok en krisepakke for å dempe skadevirkningene av koronasmitten på norsk næringsliv. Den vil løse noen av de akutte utfordringene for bedrifter og ansatte, men vil ikke hindre at mange nå kommer til å stå uten arbeid i en god stund fremover. Hvor lenge bedriftene må ha ansatte permittert, eller i verste fall si opp folk, avhenger hvor lenge krisen varer og hvilke nye tiltak som kommer fremover.

Ledigheten er nærmest ute av kontroll, og tusenvis av ansatte permitteres hver dag. Bare den siste uka har antall ledige i Trøndelag økt med 153 prosent. Det er størst økning i hele landet, og Trondheim er hardest rammet av byene. Men også fjellkommunene Oppdal, Røros og Lierne opplever en eksplosiv økning i ledigheten med over 250 prosent på en uke. De fleste vil snart oppleve selv å bli permittert eller sagt opp, eller kjenne noen som blir det. Det vil være en helt ny erfaring for mange i arbeidslivet.

For mange år siden opplevde jeg å bli permittert et par dager på grunn av streik. Det var en nesten uvirkelig opplevelse å møte opp på Arbeidskontoret, som det kaltes den gangen. Jeg måtte registrere meg for å få dagpenger. Før jeg rakk å bli fanget opp av samfunnets sikkerhetsnett, var jeg tilbake i jobb. Den korte erfaringen satte likevel sine spor, og jeg har heldigvis aldri opplevd noen tilsvarende siden. Nå tenker jeg at det kan ramme oss alle, med mindre du ikke jobber i såkalte samfunnskritiske yrker. Jeg gruer meg, ikke først og fremst for å bli syk selv eller for et midlertidig økonomisk tap, men for usikkerheten fremover. Utryggheten for arbeidsplassen min og for hvordan vi som samfunn vil takle en tid med større ledighet og økonomisk nedgang.

Nav har opplevd en eksplosiv økning i henvendelser de siste dagene. På en uke har over 110 000 permitterte eller oppsagte kontaktet Nav for å få dagpenger eller annen støtte. Til og med bransjer og arbeidsplasser som er solide og har drevet med overskudd i mange år, har permittert ansatte. Denne uka måtte blant annet Rosenborg Ballklub permittere en stor del av staben. Rett og slett fordi aktiviteten nærmest er opphørt og oppdragene eller kundene er forsvunnet. Spørsmålet mange ansatte stiller seg, er om det er en arbeidsplass å gå tilbake til når viruset er bekjempet og samfunnet gradvis kommer tilbake til normalen. For en del vil normalen neppe bli akkurat som før.

Det blir veldig smått når mange av oss er mest bekymret for at vi ikke kan dra på hytta til helga. Sjansen er også stor for at hyttepåsken ryker i år. Men for de fleste som kommer gjennom dette med helsa i behold, står utfordringene uansett i kø. Ifølge eksperter har vi ennå ikke sett toppen av krisen. Mange vil rope om nødhjelp. Nå! Mange bedrifter driver med tap, og i flere bransjer var det smalhans også lenge før viruset slo til. Disse virksomhetene har ingenting å gå på, og det er allerede varslet om mange konkurser. Dette er bedrifter som uansett ville fått problemer. Selv milliardstøtte fra staten vil ikke hjelpe alle, og de aller fleste må ta en del tapet selv.

Vi ser allerede at bedrifter og ansatte er kreative for å holde hjulene i gang. Handelsstanden merker tomme butikker, men flere tilbyr når netthandel og hjemkjøring av varer. Artister opptrer på nettet eller i bakgårder. Flere utleiere har tatt ansvar og tilbyr gratis eller utsatt leie til bedrifter. Enkelte banker tilbyr kriselån til de som venter på støtte fra Nav. Trøndelag fylkeskommune foreslår store, offentlige vedlikeholdsoppdrag for å opprettholde aktiviteten.

Torsdag ble det lagt fram en ny tiltakspakke for næringslivet med ytterligere lettelser i avgifter og mer penger til kommuner, Nav og sykehusene. Det vil komme mange krisepakker, og det er viktig at disse også videreføres etter at smittekrisen er over. Det er først i tiden etter krisen du kan se om din arbeidsplassen fortsatt er liv laga.