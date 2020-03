Sjefredaktøren svarer: Derfor tar vi betalt for journalistikken vår  

Saken oppdateres.

De siste dagene har vi fått mange henvendelser fra lesere som mener vi bør slutte å ta betalt for saker som omhandler koronaviruset.

Adresseavisen har i likhet med andre medier et viktig ansvar for å informere om det som skjer i samfunnet. Vi skal sikre informasjon og en faktabasert formidling i ei tid der sosiale medier oversvømmes av falske nyheter om koronaviruset. Men vi har også behov for betalende abonnenter.

Når det gjelder dekningen av den alvorlige pandemien som har rammet oss, har vi klare kjøreregler for hva som skal ligge åpent tilgjengelig for alle og hvilke saker vi ønsker å forbeholde de som er våre abonnenter.

All informasjon fra myndighetene, både sentralt og lokalt som for eksempel pressekonferanser, helseråd, retningslinjer samt spørsmål som omhandler liv og helse, skal ligge åpent for alle våre lesere.



Det samme gjelder kritisk samfunnsinformasjon. Denne linja har vi praktisert helt siden starten på koronautbruddet.

Saker vi velger å ta betalt for, hører ikke til kategorien liv og helse eller samfunnskritisk informasjon. Abonnementssaker er gjerne saker som tar for seg konsekvensene av pandemien, reaksjoner, intervjuer med berørte i alle samfunnslag, og hvordan vi alle møter situasjonen vi står overfor.

Inntektene i vårt mediehus kommer fra annonseinntekter og abonnementsinntekter. Vi mottar ikke direkte statsstøtte. Adresseavisen har 100 journalister og fotografer som hver dag jobber hardt for å lage grundig kvalitetsjournalistikk til våre lesere. Hvis vi skal kunne fortsette med det, trenger vi å ta betalt for jobben vi gjør. Det føles rart å måtte minne om at heller ingen andre arbeidstakere jobber gratis.

Adresseavisen møter like harde tider som veldig mange andre bedrifter nå som samfunnet gradvis stenger ned mye aktivitet. Det betyr at vi fremover vil bli enda mer avhengig av abonnementsinntekter for å kunne levere solid journalistikk til våre lesere. Jeg vil derfor også benytte anledningen til å takke våre abonnenter som bidrar til at vi kan gjøre denne jobben også fremover. Dere er avgjørende for å kunne finansiere journalistikken nå.

