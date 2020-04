Folk tenker sitt når du reiser gratis i luksusfly

Jonas (42) fant ut at han ikke trengte å løpe for å komme i form

Penger og makt er skumle saker. Hvis du har mye penger eller stor makt, gjør det noe med hodet ditt. Selv har jeg verken mye penger eller stor makt, bortsett fra at jeg kan ha påvirkningskraft med det jeg skriver i avisa. Men som journalist har jeg vært til stede på en del arrangementer og sett hva penger og makt kan gjøre med folk. Jeg har sett hvordan de skåler i sjampanje og klapper hverandre på ryggen.

Det siste eksemplet så jeg i uka som gikk. Luksusturen som påtroppende sjef for Oljefondet, Nicolai Tangen, arrangerte til USA, skapte et himla leven. I flere dager fikk saken nesten like stor oppmerksomhet som koronakrisen.

Ved siden av han som startet det hele, mangemilliardær Tangen, fikk flere andre hovedrollen etter hvert: Statsråd Torbjørn Røe Isaksen (H), sentralbanksjef Øystein Olsen og avtroppende oljefondsjef Yngve Slyngstad. Interessant er det også at Henrik Syse er en av Tangens ivrigste forsvarere. Han er filosof, søndagsskolelærer, ekspert på etikk, god venn av Tangen og sitter i styret i flere av selskapene hans.

De var ute og rodde i alle kanaler, og det de sa, har ført til mange debatter. Ett tema er sentralbanksjefens stotrende forsøk på å forsvare at Tangen har plassert penger i skatteparadiset Caymanøyene. Røe Isaksens innrømmelse av at han opptrådte klønete, er et annet. Forholdet mellom Tangen og Slyngstad og hva det betydde for ansettelsen av Tangen, er et tredje.

Jeg skal ikke gå inn i alle temaene. Saken vil utvikle seg i lang tid framover. Om få dager må for eksempel Øystein Olsen svare på 26 spørsmål fra representantskapet i Norges Bank. Flere av spørsmålene handler om problemene som kan oppstå når Tangen både skal forvalte sin egen, store formue og fellesskapets penger.

Når det gjelder selve turen, tyder ingenting på at det har skjedd noe ulovlig. Hvis en riking vil bruke uhorvelig mange millioner på å invitere rike og mektige venner på luksustur, seminar og konsert med Sting, har han lov til det. Men det er klart gutta på tur snakket sammen, og antakelig ble de enda bedre venner enn før. Dermed vil folk tenke sitt.

De rike og mektige møtes rett som det er og snakker sammen, og det skjer på mange nivåer. Det skjer også i mange lokalmiljøer, selv om rikdommen er mye mindre der. Noen trøndere drar for eksempel rett fra NHOs årskonferanse i Oslo til Trøndelagsmøtet i Stjørdal. De prater sammen under lange middager. Spørsmålet er hvor ofte de snakker med vanlige folk. Hvis de med penger og/eller makt bare snakker med hverandre, hvordan påvirker det holdningene deres?

Og vi journalister? De fleste av oss snakker mer med de mektige enn med arbeidsledige, enslige mødre. Hvordan påvirker det oss? Som jeg skrev for over et år siden: Jeg kjenner for få bygningsarbeidere.

Tangens luksustur viser i hvert fall én ting: Det er sannelig forskjell på folk. Eliten lever i en helt annen verden. Verdens flotteste luksusfly? Lærere, sykepleiere, industriarbeidere og bønder lever i en virkelighet som ligger lysår unna. Men det er deres penger Nicolai Tangen skal forvalte i Oljefondet.

Ikke rart Trygve Slagsvold Vedum (Sp) får applaus når han kritiserer eliten, enda han på flere måter er en del av eliten selv. Hvis eliten, enten de sitter i banker, oljefond eller i politikken, ikke har kontakt med vanlige folk, mister de tillit. Det kan være alvorlig.

Når jeg leser om de rikeste og mektigste, tenker jeg ofte på forfatteren Tom Wolfe. I boka «Forfengelighetens fyrverkeri» brukte han uttrykket «universets herskere» om de som lever på toppen av verden og tror de kan gjøre som de vil. Jeg sier slett ikke at gutta på tur i Philadelphia oppfører seg som personene i boka til Wolfe, men når du har penger og makt, er det fort gjort å bli høy på seg selv.

Som Pippi Langstrømpe sier: Den som er veldig sterk, må også være veldig snill. I dette tilfellet betyr det at eliten må forstå hvor privilegerte de er. Det betyr også at de som sitter på toppen av verden, må huske at de har et ansvar for andre enn dem som sitter på samme topp.

Det holder ikke å be om at bildene fra sammenkomstene deres ikke deles på sosiale medier.

