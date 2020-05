Eierne forbannet, men godt håp for selskapet

Saken oppdateres.

Det er ennå for tidlig å si at Norwegian er ute av krisen, til det er utsiktene for flybransjen fortsatt helt uvisse. Men redningspakken for selskapet, som ble lagt fram mandag, gir Norwegian evne til å puste på egen hånd i noen måneder framover. Mye tyder likevel på at selskapet trenger mer kapital for å drive videre, selv om «Nye Norwegian» har fått omgjort betydelig gjeld til egenkapital og fått garantier for milliardlån. Det er viktig for norske flypassasjerer at det fortsatt blir konkurranse i lufta og for arbeidsplassene til flere tusen ansatte.

Tre forutsetninger måtte innfris før staten garanterte for lån på i underkant av tre milliarder kroner til Norwegian: Obligasjonseierne måtte gjøre om deler av milliardgjelden til egenkapital, det samme måtte leasingselskapene som leier ut fly til selskapet. Og til siste sa et overveldende flertall av eierne i Norwegian ja til kriseplanen. Avtalen innebærer at gjelden reduseres kraftig og selskapet får tilført egenkapital.

For eierne betyr det at aksjene deres er redusert til rundt fem prosent av tidligere verdi fordi det trykkes opp mange nye aksjer til obligasjonseierne, leasingselskapene og andre kreditorer. Dette mente aksjeeierne likevel var bedre enn at selskapet gikk konkurs og at aksjene deres ble verdiløse. Eierne ga likevel tydelig beskjed om at de var forbannet, spesielt på staten for at den ikke gikk inn med kontantstøtte, slik den har gjort blant annet til hotellene. Det er det liten grunn til. Statens opplegg har ført fram, og det ville ikke vært mulig uten en lånegaranti.

Norwegian har tatt stor risiko og vokst kraftig de siste årene. De har satset tungt på langdistanseruter og innleie og anskaffelse av nye fly. Det har ført til en kraftig økning i gjelda i selskapet. Og selv om Norwegian hadde regnet med kraftig vekst i trafikken og bedre lønnsomhet framover, var de svært utsatt da koronakrisen slo til og nærmest stoppet all flyging over natten. Det er derfor naturlig at eierne må ta den største delen av tapet da det gikk galt. Her har også låntakerne måttet blø.

Hva betyr så avtalen for Norwegian videre? Restruktureringen reduserer gjelda kraftig, og selskapet som kun hadde kapital til å drive ut uka, kan nå fly videre i flere måneder framover. I første omgang vil selskapet fly innenlands med få fly. Når reisevirksomheten tar seg opp innenlands og utlandet igjen åpner for reisende, vil selskapet satse på de mest lønnsomme rutene og konsentrerer seg om Norden som viktigste marked. Det betyr færre reiser med langdistanseruter.

Flytrafikken vil uansett gå ned på grunn av krisen. Færre vil fly på jobb- og fritidsreiser en god stund framover. For passasjerene er det uansett positivt at SAS får en konkurrent fra Norge. Ettersom trafikken går ned, vil det også bli færre avganger. Det er foreløpig uklart hvor lenge selskapene må fly med færre passasjerer på grunn av kravene til avstand. Det vil gi svakere lønnsomhet og må delvis tas inn gjennom dyrere billetter.

Løsningen for Norwegian var avgjørende for å redde selskapet, for de mange ansatte og for alle reiselivsbedriftene i Norge som er avhengig av turister som flys inn. Det er likevel for tidlig å slå fast at Norwegian er over kneika. Lønnsomheten for alle flyselskapene vil være presset de neste årene. Vi håper derfor at de som har deltatt i redningsoperasjonen, er forberedt på at det vil komme krav om flere redningspakker.

