Saken oppdateres.

«Jeg tror at latter er en god medisin, som et godt bad er det, som hjelp mot de mange plager fra kropp og sinn, ikke minst hjelper det godt mot melankoli», har den italienske forfatteren og filosofen Umberto Eco skrevet.

Han har selvsagt rett. Latter forlenger livet, det samme gjør en svømmetur - så lenge du holder deg flytende. Suget etter bading starter allerede som barn. Å bade sto alltid høyest på prioriteringslista da jeg var liten. Om fjellelva var aldri så kald og steinene ut i Brennebukta aldri så forræderisk kvasse, så ville jeg bade.

Tidligere ordførerkandidat for Høyre i Trondheim, Yngve Brox, er verken filosof eller forfatter, men han hadde et godt poeng da han for fem år siden foreslo å bygge bystrand på Nyhavna i Trondheim:

- Det ligger mye folkehelse i det å være ute i vann. Og der folk kan bruke vannet, der blir det liv.

Den gang mente han at ei bystrand på Nyhavna var realistisk å få til innen fire år. Sånn har det ikke gått. Fortsatt er det vinsjan på kaia som dominerer Nyhavna. Men havneområdet skal i framtida blir en ny bydel med boliger og næringsbygg, og Brox har rett i at et friareal med volleyballbane og bademuligheter i sentrum ville vært en fin kickstart for utviklinga av bydelen.

For Trondheim trenger et urbant havnebad. Inspirasjonen kan vi finne både i Oslo og København. Sørenga sjøbad i Oslo er en kjempesuksess. København har gjennom en årrekke utviklet hele 14 badesteder. Den danske hovedstaden ble kåret til verdens beste badeby i 2018. Det er resultatet av en bevisst politikk om at alle som bor i byen skal ha kort vei til gratis bademuligheter. Havnebadet Islands Brygge var i sin tid et industrielt og nedslitt havneområde før det ble renovert av kommunen. Fem bassenger, hvor to er for barn, er en magnet på turister og københavnere.

Trondheim har færre innbyggere og klimaet er kjøligere enn i Oslo og København. Et fint sted hvor folk kan bade, blir likevel populært selv om det ikke alltid er fristede å hoppe i vannet.

Et godt eksempel er populariteten til badeplassen og friområdet Grilstadfjæra. En flott park med badebrygge er anlagt i sammenheng med utbygginga av Grilstad Marina. Både barnefamilier og ungdomsgjenger besøker friarealet for å bade og kose seg. Enkelte beboere er derimot ikke spesielt fornøyd med fest, rus og støy. Naboer ønsker forbud mot hopping og stuping fra gangbruene. Nylig klaget beboere til politiet over at det samlet seg ungdomsgjenger på området som ikke respekterte smittevernreglene.

Folk som bosetter seg i attraktive områder nær sjøen må regne med at allmennheten også finner veien dit. Skrål og støy er en del av pakka når du bor i større by. Samtidig sier populariteten noe om at etterspørselen etter et urbant havnebad er stort. Og det ville vært bedre om det ble bygd et friluftsbad som ikke forstyrrer naboer.

Men hvor? I fjordbyen Trondheim burde det ha vært flust av muligheter. Sånn er det dessverre ikke. Det er naturlig å tenke på Brattøra som et passende sted. En gang i tida var visjonen for byplanlegging «Byen søker vannet». Utbygginga på Brattøra har i stedet ført til at byen har møtt veggen. Fortetting er bra, men allmennhetens tilgang til sjøen er ganske dårlig. Hvis byplanleggerne og politikerne hadde vært litt mer framsynte, så hadde de lagt inn mer friareal og et utendørsbad i bydelen. Eiendomsinvestor Ivar Koteng, en av utbyggerne på Brattøra, innrømte for noen år siden at «Brattøra var en fiasko». Han klaget ikke på byggene eller leieinntektene, men at en bydel uten boliger er død.

Om ikke død, så er det hvilepuls og mørke vinduer på Brattøra etter klokka 17 på hverdager. Riktignok er det plastret på såret etter beste evne. Selv om tabben med å legge Nordre Avlastningsvei over bakken forpurrer idyllen til sjøpromenaden bort til Skansen, er denne promenaden en opptur. Utsmykninger, lekeapparater, sykkelpark ved Rockheim, badetrapper, et par kafeer og en restaurant hjelper på. Dessuten har Brattøra allerede Sjøbadet, som alle kan bruke mot å betale inngangsbillett. Men et større friareal med bassenger hadde gitt bydelen et løft og liv. Av hensyn til hurtigbåten, er det ikke gitt av et slik anlegg kan bygges ved promenaden. Men hva med området utenfor Pirsenteret?

Byens politikere satser heller på Nyhavna ser det ut til. I plan for friluftsliv og grønne områder, er kommunen åpen om at det «bør lages en urban og bynær badeplass innenfor Nyhavna». Arkitekter har tegnet inn et stort, utendørs svømmebasseng og badstuer ved kaikanten. Det ser nydelig ut. Samtidig er det en kjensgjerning at Nyhavna trolig er et prosjekt for framtidige generasjoner. Lange festeavtaler kan føre til at det kan ta mange, mange år før Nyhavna er en livat bydel med boliger, næringsbygg og grønne lunger. Det som heller ikke vises på arkitektenes skisser, er klammeri mellom beboere og partyglad ungdom som satser på svalestup.

Koronaen og strammere økonomi krever at vi ferierer hjemme eller i det minste holder oss innenlands denne sommeren. «Staycation» i Trondheim hadde blitt bedre hvis vi hadde et gratis friluftsbad sentralt i byen. Gjerne med en kul strandbar som kunne ha servert sjømat og god drikke.

Mens vi drømmer om sånt, kan vi i det minste gjennomføre baderegel nummer én for trønderske råskaller med respekt for seg selv: Hopp i havet før 17. mai!