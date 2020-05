Nå skimter vi lyset i enden av koronatunnelen

Slik er planen for gjenåpning av Norge - steg for steg

Saken oppdateres.

Statsminister Erna Solberg og et korps av statsråder presenterte torsdag kveld strategien for en gradvis gjenåpning av samfunnet, 56 dager etter at etterkrigstidens mest inngripende tiltak ble innført 12. mars. Det er særlig gledelig at hele grunnskolen og de videregående skolene åpner allerede i løpet av neste uke. Barn og unge har betalt en høy pris under koronatiltakene. Vi kan også glede oss over en mer normal hverdag der flere virksomheter og fritidsaktiviteter kommer i gang igjen. Målet er at det meste skal være åpnet innen 15. juni.

Vi nærmer oss også en mer normal politisk hverdag. Opposisjonen har begynt å gi lyd fra seg. Både Frp-leder Siv Jensen og Ap-leder Jonas Gahr Støre kommer med frisk kritikk mot manglende åpenhet fra regjeringens side. Jensen hevder regjeringen er opptatt av å styre et medieshow. Støre krever at debatten om koronatiltakene må skje i Stortinget, og ikke bare på pressekonferanser der regjeringen har et informasjonsmonopol. Når samfunnet skal åpnes må regjeringen også åpne seg for omverdenen.

Alle er opptatt av å ha en handlekraftig regjering i akutte situasjoner. Når det brenner, er det ikke tid til lange seminarer om hvordan brannen best bør angripes. Nå er vi kommet til en ny fase. Vi skal drive etterslukking, ta stilling til veien videre. Da handler det mer om politiske prioriteringer og mindre om rene helsefaglige vurderinger. Politiske prioriteringer må løftes fram og drøftes, ikke kun besluttes internt i regjeringen.

Når samfunnet gradvis åpnes, innebærer det en køordning der virksomheter og sektorer må vente på tur for å komme i gjenge igjen. Virksomheter som kommer langt bak i køen, taper både aktivitet og penger. Regjeringen har gjort sine prioriteringer, men det er ikke gitt at den alltid vet best. Åpen og bred debatt, både på Stortinget og i samfunnet forøvrig, har ofte som resultat at beslutninger blir både bedre og mer forankret.

En god debatt må være informert. Jensen, Støre og andre opposisjonsledere har et poeng når de klager på informasjonsflyten fra regjeringen. De mange helsefaglige rapportene som regjeringen bygger sine beslutninger på, blir gjerne presentert samtidig eller etter at regjeringen har presentert sine beslutninger. I et tilfelle ble en urovekkende ekspertrapport om situasjonen for barn og unge liggende i departementene i to uker, unntatt offentlighet. Samfunnsviktig informasjon må ikke bli forsinket av regjeringens informasjonsstrategi.

Opposisjonspolitikerne på Stortinget har med rette følt seg som statister mens regjeringens statsråder boltrer seg i medienes flomlys. At statsminister Erna Solbergs eget parti har hatt sterk framgang på meningsmålingene under koronakrisen, bidrar ikke til å gjøre frustrasjonene mindre. Solberg styrer tross alt en mindretallsregjering. Etter at Frp gikk ut av regjering, ligger flertallsmakten hos opposisjonen i Stortinget.

I dag skal vi være glade for å ha kommet et skritt nærmere en mer normal hverdag. Vi ser lyset i enden av koronatunnelen. Solberg-regjeringen må bare passe seg for ikke å bli påkjørt bakfra av opposisjonstoget.