Arbeidsliv i enerom: Hva har vi lært?

Med andre ord: For å løse de store problemene, trenger vi mer kunnskap enn ett enkelt menneske kan ha. Arbeidslivet legger stor vekt på dette, og stadig flere ønsker å bli mer fleksible ved å ansette mennesker med ulike styrker og svakheter. Vi vil ha folk fra flere land, med forskjellig utdanning, alle aldre, begge kjønn osv. Vi har så mye å lære av hverandre!

Ting skjer når mennesker møtes. En kaffeprat kan utvikle seg til å bli mye mer fordi kaffedrikkerne har masse å lære av hverandre. Geniale produkter har begynt som en grovskisse på en serviett. Derfor lager mange arbeidsplasser uformelle, trivelige møteplasser med sofa og snacks, samt sørger for at folk spiser i lag.

På min arbeidsplass er vi stolte av vårt mangfold, og av hvordan ildsjeler fra mange land bruker sin ulike kunnskap, erfaring og begeistring til å skape noe nytt sammen med like dyktige kunder. Innovasjon har blitt sett på som en nærkontaktsport – det er gjennom samarbeid vi finner på ting som kan gjøre verden litt bedre. Så hva skjer når vi sitter på hjemmekontor og ikke i samme rom lenger? Stopper nytenkingen opp?

For mange har det gått forbausende bra!

Er det noe designere kan, så er det å være kreative og se nye muligheter. Systemer for samhandling blir testet og tatt i bruk i et forrykende tempo, og samtaler via Teams og Skype er den naturligste ting i verden. Tenk at det går an å ha gode arbeidsmøter med 20 mennesker når alle sitter i hvert sitt rom! Noen må i tillegg holde øye med viltre smårollinger, mens andre har vært helt alene.

En særlig fordel ved ulike personligheter er at noen oppdager muligheter tidlig, og deler det de har lært. Andre ser at kolleger ikke har det så bra, og kan varsle oss med litt dårligere antenner. Noen viser seg å være superflinke selgere som kontakter drømmekunden direkte, uansett hvor kunden befinner seg. Nå betyr det nemlig ikke noe hvor i verden man er – vi møtes på like fot.

Kundene sitter også i egne hjem, iført slitte T-skjorter i stedet for slips, og med en pjokk i fanget. Seriøse forhandlinger blandes med private øyeblikk, og avbrudd og støy aksepteres med medfølende og humor.

Selvsagt hviler det en tung usikkerhet over det hele. Er dette bare en midlertidig krisesituasjon, eller må vi forberede oss på en lang og varig nedtur? Vil vi klare oss, tør vi tro på bedre dager?

Tro det eller ei: Det er faktisk noen fordeler ved å operere i usikkerhet. Nød lærer naken kvinne å spinne, og innovasjon handler nettopp om at man ikke helt kjenner utfallet av det man gjør. Politikere samarbeider på tvers av partigrenser, og støtteordninger kommer på løpende bånd. Vi må håpe og tro at de bidrar til at de fleste virksomheter klarer seg gjennom dette. Oppfinnsomhet blomstrer, restauranter leverer gourmet-mat på døra og konserter skjer digitalt. Vi skjønner nå hvor viktig kulturlivet er for oss! Dessuten reiser vi mindre, noe som både er billigere og mer miljøvennlig.

Vi ser også at det er mange yrkesgrupper vi tidligere ignorerte som er kritisk viktige for at samfunnet skal fungere, og vi får mer respekt for hverandre. Hva skulle vi gjort uten helsearbeidere, renholdere, butikkansatte og lærerne?

Så på tross av at dette er en krise som samfunnet ikke har opplevd før, tror jeg mange vil komme styrket ut av det. For hva har vi lært?

Vi tar i bruk ny teknologi uten å mukke, og kommuniserer mer fleksibelt. Dette vil gjøre oss mer motstandsdyktige for raske endringer i fremtiden.

Vi aksepterer at alt ikke går som planlagt, og blir mer positive til ulikhet. Dette gjør oss mer empatiske og i stand til å forstå andres behov og preferanser.

Vi skjønner hvor viktig kulturlivet er for oss – og at det ikke skal være gratis for alltid!

Nysgjerrighet, humor, empati og deling: Alle er egenskaper som er viktige når man skal finne fremtidens løsninger. Verden blir ikke den samme etter korona – men jeg tror vi er bedre rustet for å ta den videre.

Helle Moen er spaltist i Adresseavisen. Til daglig er hun regiondirektør i EGGS Design i Trondheim.

