Erna gjør rent bord, men skaper samtidig hodepine for seg selv

Saken oppdateres.

De siste meningsmålingene er en manifestasjon av fenomenet der «vinneren tar alt». Tenk bare på idretten: Forskjellene på idrettsutøvernes ferdigheter kan være mikroskopiske. Forskjellen i form av heder, ære og inntektsmuligheter er tilsvarende enorm.

Dette kan vi overføre til politikkens verden. Velgerne slutter opp om statsministerens stødige håndtering av koronakrisa. Det er ikke overraskende. I urolige tider setter vi vår lit til våre ledere, i alle fall så lenge de leverer i tråd med forventningene. Der har regjeringen innfridd, særlig med tanke på å slå ned epidemien. Selv om det kan bli et etterspill med tanke på både skolestengninger og de omfattende økonomiske konsekvensene, kan ingen ta fra regjeringen at virusets såkalte reproduksjonsrate (R) har gått til bunns.

På de tre meningsmålingene som så langt er publisert i mai, oppnår statsministerens parti økt tillit fra velgerne. Målingene er svært like, og viser alle en oppslutning rett oppunder 27 prosent. På to av dem er Høyre nå landets største parti.

Det er her vi ser at vinneren stikker av med hele koronagevinsten. Regjeringens «nummer to»-partier, Venstre og KrF, blir ikke belønnet i det hele tatt. Disse partiene står på stedet hvil – nærmere bestemt i hengemyra. Alle målingene (med et lite unntak for KrF i Nationens og Klassekampens måling på 4,1 prosent) plasserer de to regjeringspartiene under sperregrensa på 4 prosent. Det betyr at disse partienes stortingsgrupper ville bli kraftig redusert dersom det var stortingsvalg i dag, da de ikke er kvalifisert til å kjempe om de 19 utjevningsmandatene i den norske valgordningen.

Det kan virke paradoksalt at de to partiene ikke får ta del i styringstillegget som koronakrisa gir, all den tid også disse partiene har ansvar for krisehåndteringen. Statsråder som Guri Melby (V), Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og Iselin Nybø (V) har dessuten synlige og viktige roller for bransjer og befolkningsgrupper som er hardt rammet av krisa. På den andre siden kan interne problemer som Venstres leder-kaos og KrFs senskader etter det dramatiske retningsvalget spille inn.

Når vi vurderer hele partifloraen under ett, ser vi at noen partier klarer seg bedre enn andre. Arbeiderpartiet og Senterpartiet holder mer eller mindre stillingen, mens Frp raser nedover på alle målinger. Det kan også handle om det omtalte styringstillegget. Ap og Sp er vant til å håndtere makt både på nasjonalt og lokalt nivå. Det er mulig velgerne oppfatter disse som et tryggere alternativ enn protest- og populistpartiet Frp. Selv om Frp kan skilte med fersk regjeringserfaring, er det neppe ansvarlighet velgere flest forbinder med partiet.

Før koronakrisa virket et regjeringsskifte i 2021 nærmest uungåelig. De rødgrønne partiene hadde et solid overtak på meningsmålingene, der også mye av luften hadde gått ut av Høyre. En krise kan imidlertid gjøre underverker for en regjering i nød. Den rødgrønne regjeringen ville neppe overlevd 2009-valget om det ikke var for den tids finanskrise. Den skapte en politisk nådetid for Jens Stoltenbergs mannskap, og sørget for gjenvalg.

På samme måte kan også Erna Solberg få den nåden hun trenger for å sikre seg en tredje statsministerperiode. Hun har nå løftet sitt eget parti opp på det nivået Høyre trenger for å sikre seg regjeringsmakt. Problemet hennes er at hun og Høyre, i velgernes øyne, overskygger de to andre regjeringspartiene. Kommer de seg ikke over sperregrensa, kan Solberg bestille flyttebil først som sist og belage seg på å forlate statsministerboligen i 2021.

Tross den sterke framgangen til Solbergs parti er det med andre ord fortsatt en lang vei fram til et nytt gjenvalg. Hun er også avhengig av at Frp oppnår en viss styrke for å sikre et borgerlig flertall. Det partiets skjebne har Solberg liten innflytelse på ettersom det ikke lenger en del av hennes regjering.

Det statsministeren imidlertid kan bidra til, er å gi KrF og Venstre den suksessen de trenger i regjering for å klatre oppover på meningsmålingene.