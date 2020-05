Dette kan være både helsebringende og godt for sjelen

Saken oppdateres.

Helt siden jeg var liten jente, har jeg hatt et helt spesielt forhold til et tre. Treet mitt står oppe i lia et stykke fra hytta mi i Trollheimen, og jeg husker første gangen jeg fikk gå dit helt alene. Det kjentes stort, og litt skummelt, selv om treet kunne skimtes fra hytta. Men den dragningen jeg kjente for å gå opp til treet mitt har vært noe helt spesielt, og det føltes også helt naturlig å gi det gamle treet en god klem når jeg kom opp til det. Det gjør det også den dag i dag, og det gir en helt egen ro og følelse i kroppen når jeg står og tar rundt trestammen, og kjenner lukten av gammel furu, ser utover dalen, og hører det suser i trekronen.

Og nå har det faktisk blitt en greie, dette å finne seg et tre å klemme, og det er både forskning og andre typer artikler som beskriver hvordan det å klemme, «hug a tree» er godt for helsa, både fysisk og psykisk. Sist ut var islandske skogforvaltere, som nylig rådet landets innbyggere om å gå ut og finne seg et tre de kunne gi en klem, i en tid da folk opplever sosial isolering og lite eller ingen fysisk kontakt mellom hverandre.

Det er ikke normalt for oss mennesker å leve så distansert fra hverandre, med så lite fysisk kontakt, og det gjør noe med oss, som ikke er bra. Derfor mener skogmyndighetene at det er godt og nedstressende for islendingene å komme seg ut i en skog og finne en venn blant trærne, som man kan holde rundt.

Det å klemme et tre har faktisk vist seg å være helsebringende, og det utløser stoffer som oxytocin, som gjør oss mindre stresset og mer avslappet, og som gir oss velvære i kroppen. Jeg er den første til å være enig i det, etter mange års erfaring med en god og varm omfavnelse av treet mitt. Jeg har hatt mine år der både familie og andre har kikket litt skjevt på meg når jeg har uttrykt behovet for å gå en liten tur opp til treet, men nå tror jeg faktisk at til og med barna mine skjønner litt av greia med mitt forhold til dette treet, og det har liksom blitt en liten fast pilegrimsvandring opp dit når vi er på hytta.

Vi lever for tiden virkelig i en unntakstid, der mange kjenner veldig på det at de ikke får ha fysisk kontakt og ekte møter med dem man er glad i, venner, kompiser, eller i andre sammenhenger. De fleste av oss får virkelig en bekreftelse på at vi er sosiale individer, der det å leve i isolasjon er vondt og vanskelig for oss. Det ligger rett og slett en lengsel der, ikke bare etter å gi en klem, men å være fysisk nær andre. Uansett hvor mange teknologiske nyvinninger vi har fått og tatt i bruk, så kan det aldri erstattes av de ekte menneskemøtene.

På legekontoret der jeg jobber, og på de fleste andre legekontorer, sitter vi nå dagen lang og snakker med pasientene våre gjennom skjermen. Vi snakker, stiller diagnoser, og gir råd om behandling og livsmestring, i disse dagene som er så vanskelig for mange. Og det er utrolig hvor mye vi får til, både vi fastleger, men også for eksempel lærerne, som et blunk klarte å omstille seg, og underviser ungene våre, og hjelper dem til å få en best mulig hverdag gjennom denne krisen. Men jeg har iallfall kommet til det allerede, og fått bekreftet det jeg vel trodde, at det finnes ingen måte å erstatte de ekte møtene ansikt til ansikt på. Det er så mange små fasetter, og subtile tegn og kroppsspråk man mister når man ikke er i samme rom og nær hverandre. Dette bekrefter at vi er sosiale individer, som trenger å være sammen, å være nær, i alle sammenhenger, for å leve fullverdige liv.

Til så lenge, får vi gjøre så godt vi kan, for å hjelpe hverandre gjennom disse krevende og rare dagene. Og da er jeg overbevist om at det å bruke naturen, skogen og de vakre, rolige og trygge trærne, gjør godt for oss.

Gå ut og gi en klem, og kjenn etter selv, hva det gjør med deg.

