Jeg er dønn lei av de vage reiserådene

Jeg er en av veldig mange som har bestilt og delvis betalt for utenlandsferie i sommer. I flere uker har jeg innsett at den turen etter all sannsynlighet ikke blir noe av. Men jeg har ventet og ventet med å avbestille i påvente av et klart reiseråd fra regjeringen. Før helga kom det. Eller gjorde det egentlig det? Regjeringen fraråder nå reiser til utlandet fram til 20. august, men vil i slutten av juli kanskje revurdere reiserådene til noen land i Europa. Fraråder? Skal jeg fortsatt sitte på gjerdet i håp om at rådet endres? Eller vente på at reiseselskapet gir beskjed om at turen avlyses? Slik situasjonen er nå, venter alle fortsatt på alle. Og feriebudsjettet er bundet opp i en evig runddans av usikkerhet. Jeg lurer derfor på følgende:

1. Hvor lenge skal jeg vente med å avbestille? Nå skal det innrømmes at jeg bare har betalt inn et mindre depositum og har reiseforsikring. Så for min del dreier det seg i verste fall om et tap på noen hundre kroner. Det har jeg for lengst innsett får være mitt lille bidrag til en hardt prøvet reiselivsnæring. Verre er det med alle de som har betalt opp mot 50 000 kroner for at familien skal nyte litt sol og varme denne sommeren. De som har ventet og håpet i det lengste på at turen sørover likevel kan bli gjennomført. Derfor er det ekstra frustrerende at regjeringen ikke kan si tydelig og klart det de fleste for lengst har innsett: Det blir hjemmeferie i sommer. En slik beskjed ville også gitt et klart signal til reiselivsaktørene om at turene til utlandet må avlyses, og at alle som har bestilt, får pengene igjen.

2. Hva skjer om du drar? Et slik råd vil naturligvis ha betydning for hvem som sitter med det økonomiske ansvaret. Dersom myndighetene stenger grensen, må reiselivsnæringen få erstatning for tapte inntekter. Slik at de kan betale tilbake til alle dem som får turen kansellert. Å fraråde utenlandsreiser, betyr ikke å stenge grensen. Det betyr bare at de som tar sjanser på å reise utenlands – enten fordi de må, eller fordi de gir blaffen i rådene – selv må ta eventuelle kostnader dersom de blir syke eller ikke kommer seg hjem igjen.

3. Hvem skal du kontakte? I NRK nylig fortalte en fortvilt mor om familien som hadde betalt tur til utlandet i sommer. Hun ba regjeringen klargjøre når de kommer med tydelige reiseråd som plasserer det økonomiske ansvaret. Hun lurte også på når familien kunne få refundert betalingen, slik at de kunne planlegge og betale for en sommerferie i Norge. Hun er i selskap med flere titalls tusen andre. Bare forsikringsselskapet Tryg har 30 000 saker liggende til behandling. I verste fall må familien vente i tre måneder før den får pengene igjen for turen, da er sommeren for lengst over for de fleste. Selskapet opplyser at de som har bestilt feriereiser i sommer, kan ta direkte kontakt med flyselskap, reisebyrå eller charterselskap og kreve penger tilbake for de avlyste reisene. Men så enkelt er det ikke.

4. Hvem har det økonomiske ansvaret? Forbrukerrådet skriver på sin nettside at de opplever daglig at avtaler som er inngått, ikke blir innfridd. De skriver at det også er svært krevende å ha oversikt over hvilke regler som gjelder for reisende under koronaepidemien. Spesielt er det vanskelig når selskapene har ulik praksis og til en viss grad skyver ansvar over på de andre. I tillegg er det krevende å fremme klager fordi klageskjemaene er vanskelige å forstå. Noen selskaper har allerede tatt kontakt med kundene og betalt tilbake beløpet de skylder, mens andre kunder ikke har fått noen informasjon. Og hva skjer dersom selskapet går konkurs?

5. Hvorfor kan ikke myndighetene garantere? Det er ikke vanskelig å forstå at også reiselivsnæringen og flyselskapene er i en håpløs situasjon økonomisk og med å håndtere alle henvendelsene. Spesielt når de også lurer på hva som er myndighetenes anbefalinger og absolutte krav. Så lenge de heller ikke får tydelig beskjed, er det også lett å vente og se. Og holde betalingen tilbake. Det er også et spørsmål om reiseselskapene i en pandemi, det vil under ekstraordinær hendelser og utenfor menneskelig kontroll, kan utløse force majeure. Det betyr at selskapene ikke kan holdes økonomisk ansvarlig. Regjeringen har sagt at den ikke ser på ferieturer som en nødvendig reise. Da må de også si at det ikke åpnes for utenlandsturer denne sommeren. Turer som er bestilt, må avlyses. Myndigheten bør derfor garantere at de reisende får pengene sine tilbake. Er det så vanskelig å gi beskjed om det?

