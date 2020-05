Kanskje sommeren blir bra i Midtbyen likevel

Her er planen for unik hall til 140 millioner i Trondheim

Her er planen for unik hall til 140 millioner i Trondheim

Saken oppdateres.

Flere butikker i Midtbyen har hatt det vanskelig i flere år. Nå, under koronakrisen, sliter de enda mer. Utelivet og kulturlivet er også hardt rammet, selv om strømming av konserter er et plaster på såret.

Derfor er nok mange, både i næringslivet og kulturlivet, glade for vedtaket i formannskapet tirsdag. De setter ned prisen på parkering i Midtbyen etter klokken 15, og de setter i gang flere andre tiltak som vil øke aktiviteten. Det er ikke store summer det er snakk om, men alle monner drar.

LES MER OM VEDTAKENE i FORMANNSKAPET HER

Koronasituasjonen gjør at det er helt avgjørende å få fart på aktiviteten i Midtbyen. Derfor er det nødvendig, i en viss periode, å forsøke tiltak som ellers er stikk i strid med den utviklingen vi ønsker i sentrum.

Billigere parkering er nok det mest ømfintlige punktet i det som ble vedtatt. For noen måneder siden ville det vært helt uaktuelt, siden vi helst skal sykle, gå eller ta buss og trikk.

Men vi befinner oss fortsatt i en unntakstilstand. Smittevernet betyr at det foreløpig ikke må bli trangt om plassen på bussen. Derfor er det fornuftig å gjøre noe, slik at folk får inntrykk av at det blir enklere å kjøre bil til Midtbyen. Som kommunedirektør Morten Wolden sa i formannskapet: Det handler om å sende et signal til folk.

Ola Lund Renolen (MDG), som heller ville ha en informasjonskampanje enn billig parkering, hadde et godt poeng i debatten: Folk tror det er vanskeligere å kjøre bil til byen enn det faktisk er. Som regel, i hvert fall utenfor rushtida, er det ikke vanskelig å finne parkering innenfor elveslyngen. Handelsnæringa har selv bidratt til at mange tror det er omtrent umulig å kjøre til byen, siden de har klaget mye på begrensningene i biltrafikken de siste månedene. Men de fleste av døgnets timer er det enkelt nok å kjøre bil til Midtbyen.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Vi har et fantastisk sentrum. Bruk det

Så får vi se om flere oppdager det når det i en periode blir litt billigere å parkere om ettermiddagen. Næringslivet har dessuten planer om en informasjonskampanje som muligens kan hjelpe. Et poeng som bare så vidt ble berørt i formannskapet, er at smittefaren er større på folksomme kjøpesentre enn i gatene i Midtbyen, der det dessuten er bedre plass i butikkene. De som er redde for å bli smittet, har dermed et enkelt valg når de skal velge hvilken butikk de skal kjøpe sommerkjole i.

I hovedsak vedtok formannskapet tirsdag den innstillingen som kommunedirektøren hadde lagt fram.

Jeg skal ikke engang prøve å gå i detalj på alle tilleggsvedtakene og justeringene som ble gjort. Men politikere fra alle partier kom fram til en helt uvanlig enighet som blant annet vil føre til at kulturlivet blir stimulert. De vedtok også å legge til rette for enkelt salg av lokal mat i Midtbyen, og de vil gjøre det enklere å rigge opp uteserveringer.

I juni åpner det nye Torvet, som ser ut til å bli vellykket. Der kan det bli mer folkeliv – på god avstand – enn på mange år. Folk bør jo helst ta bussen, så lenge den ikke er for full. Da kan de også ta et glass vin til maten på en av de mange utmerkede restaurantene Trondheim har fått de siste årene. Men så lenge vi har unntakstilstand, får vi godta at noen flere enn vanlig kjører bil. Kanskje det blir en bra sommer likevel, ikke minst i den delen av byen der det er triveligst å møtes.

Så vidt jeg hørte, ble ett tema ikke nevnt under den uhorvelig lange diskusjonen i formannskapet. Hovedproblemet for Midtbyen er ikke at folk ikke kan kjøre bil og parkere som de selv vil. Problemet er at Trondheim har hatt en voldsom kjøpesentervekst utenfor sentrum, særlig på Tiller og Lade.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Midtbyen tåler ikke flere kjøpesentre nå

Politikere fra flere partier har sagt ja til denne veksten. Det er først og fremst den som gjør at handelsnæringa innenfor elveslyngen sliter. Når samfunnet kommer i normalt gjenge igjen, regner jeg med at det ikke blir aktuelt å si ja til mer usentralt kjøpesenterareal enn vi allerede har.

Les flere kommentarer av Trygve Lundemo her