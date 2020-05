Restaurant stanser servering tidlig på kvelden for å unngå at fulle trøndere glemmer smittevern

«Du kom med storken». «Vi så en rubrikkannonse i avisen». «Vi fant deg flytende i ei sivkurv på ei flomstor elv». Det var fromme, løgnaktige fortellinger som skulle stanse vitebegjæret til avkommet.

Så avanserte det til metaforen om «bien og blomsten». Altså at det må en mann og en kvinne til for at det skal bli barn slik blomster og bier er avhengige av hverandre for at det skal bli nye blomster. Som en bonus, kunne forelderen presisere at selv om bier flyr fra blomst til blomst, gjelder ikke slik svinsk, polygam oppførsel for menneskene. Far har nok med mor.

I dag er heldigvis ikke informasjonsflyten avhengig av foreldrene. Relativt små barn vet allerede mye om både reproduksjon og ulike samlivsformer. Nå er ungene mer opptatt av nettopp bien og blomsten. Sist onsdag ble FNs verdensdag for bier markert, og mange barn lærer allerede i barnehagen at bier og andre pollinatorer er utrydningstruet. Forsvinner de, så får det store konsekvenser for menneskene og økosystemet. En tredel av all mat som blir produsert, er avhengig av pollinering.

Dattera mi oppsummerte det slik: Uten bier får vi ikke potetgull.