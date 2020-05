Molde ligger i front med sterkt program

Slik skal AtB hindre at passasjerene sitter eller står for tett på bussen

Festivalen i Molde feirer sekstiårsjubileum og hadde lagt store planer. Da Norge nesten stengte, var det fare for at de måtte avlyse alt, slik andre festivaler har gjort. Men da myndighetene tillot konserter med opptil 200 publikummere, kom de raskt på banen.

Det kan vi være glade for. Arrangørene i Molde offentliggjorde torsdag et imponerende program – med sterk trøndersk slagside. Eller hva sier dere om Arve Tellefsen, Vårsøg, Trondheim Jazzorkester, Trondheimsolistene og Trondheim Voices?

I tillegg vil folk få høre en rekke andre strålende musikere fra Trondheims jazzmiljø. Dessuten blir veteranene Karin Krog (83, et halvt år yngre enn Tellefsen) og Arild Andersen (75 år i oktober) to av hovedattraksjonene.

Etter dystre tider og unntakstilstand begynner det langsomt å lysne – for eksempel på Fosenkaia i Trondheim, der det blir konserter i hele sommer.

Kulturlivet har reagert på koronakrisen på ulike måter. Flere store institusjoner med betydelig offentlig støtte har permittert de ansatte. Andre har tenkt mer offensivt. En rekke artister og kunstnere har gjort suksess med digitale opptredener og tjent noen kroner på det. Små firma som leverer lyd, lys og utstyr og som får kulturlivet til å gå rundt, uten at vi vet så mye om dem, har derimot slitt hardt. Noen er allerede konkurs.

Hvilke konsekvenser koronakrisen får for kulturlivet på lengre sikt, vet vi ennå ikke. Men når konserter, forestillinger, festivaler og spel er avlyst i sommer, vil nok mange, også i næringslivet, forstå hva kulturaktiviteten betyr for norsk økonomi. En publikummer legger igjen mer penger enn de fleste er klar over.

Moldejazz fortjener i hvert fall ros for at de er på offensiven og gjør det som er mulig. De som vil dit, må være kjappe i avtrekkeren. Det er liten tvil om at alt vil bli utsolgt, når det selges under 200 billetter per konsert.

Selv vil jeg gjerne få med meg alle konsertene med Karin Krog, som er festivalens hovedartist, såkalt «artist in residence». Jeg vil også oppleve de to konsertene med Trondheim Jazzorkester, den ene sammen med den strålende gitaristen Hedvig Mollestad, den andre med den kreative pianisten Johan Lindvall.

Jeg vil høre Arve Tellefsen, som opptrer i Molde for første gang, i domkirka sammen med Kjetil Bjerkestrand, Frode Alnæs, Håkon Kornstad og flere andre.

Jeg vil oppleve Trondheim Voices sammen med Trondheimsolistene. Og Solveig Slettahjell, Hanna Paulsberg, Maja S. K. Ratkje, Stian Westerhus, Steinar Raknes, bandet Moskus. Alle (bortsett fra Tellefsen, så klart) kommer fra jazzmiljøet i Trondheim, som helt objektivt sett er det beste i verden.

Uke 29 kan bli bra. «Hate Molde by»? Ikke den uka i hvert fall.