Å motsette seg politiet bør ikke bli årets sommertrend

Saken oppdateres.

Den siste uka har vi vært vitne til to ubehagelige hendelser mellom politi og unge mennesker i Trondheim. Er disse to episodene ubehagelige tilfeldigheter? Eller finnes det en fellesnevner som gir grunn til bekymring? La oss håpe at å motsette seg politiet, ikke blir årets sommertrend.

Har du selv vært 15 år, husker du sannsynligvis hvor lett det var å la seg rive med hvis du var en del av en større gruppe med jevnaldrende. Spesielt hvis dere hadde en felles “fiende”. Kanskje helst en autoritetsskikkelse.

Hendelsen ved Hestsjøen i helga, hvor en stor gruppe ungdommer havnet i en heftig krangel med politiet, avskrev jeg i utgangspunktet som en tilfeldighet. Et eksempel på massesuggesjon, som var iblandet litt alkohol, og som tilfeldigvis gikk litt over styr.

Da SIANs (Stopp Islamiseringen av Norge) demonstrasjon på Torvet på mandag også gikk over styr, ble det litt vanskeligere å avskrive Hestsjøen-hendelsen som tilfeldig. Motdemonstranter, flere i tenårene, gjorde hærverk på en politibil og kastet gjenstander mot politiet som var til stede under demonstrasjonen.

Har norsk ungdom begynt å miste respekten for politiet? Hva er i så fall grunnen til det?

Vi som verken var ved Hestsjøen eller Torvet, vet ikke sikkert hva som egentlig skjedde. Det eneste politiet og ungdommene ved Hestsjøen synes å være enige om, er at konflikten opplevdes som ubehagelig. Politiet var redde for sin egen sikkerhet. Mange av ungdommene var redde for politiet. Det er ikke vanskelig å tenke seg til at et så dårlig utgangspunkt, kunne ha en selvforsterkende effekt.

Selv er jeg verken spesielt redd for politiet eller norsk ungdom. Det eneste jeg er redd for, er at de komplekse sosiale problemene som har utløst demonstrasjonene i USA den siste tiden, skal kokes ned til et motefenomen her hjemme. At enkelte begynner å motsette seg politiet fordi det er kult – ikke fordi det er nødvendig. Om det så kun er et snev at dette som er i ferd med å skje, så er det et problem. Problemene som ser ut til å gjennomsyre amerikansk politi, gjelder ikke nødvendigvis for politiet her hjemme.

Det skulle nesten bare mangle at politiet var til stede når over hundre mindreårige samler seg ved bredden av et vann. Mange ville også sagt at politiet har et prinsipielt ansvar for å forhindre vold mot demonstranter på Torvet, uavhengig av politisk standpunkt. Såfremt det SIAN sier og gjør ikke bryter med rasismeparagrafen eller andre lover, så har de like mye rett til å demonstrere som alle andre. Slik er ytringsfriheten.

I kjølvannet av demonstrasjonen på Torvet hevdet stasjonssjef Arve Nordtvedt ved Sentrum politistasjon i Trondheim at det har skjedd en endring etter drapet på George Floyd.

– Det er en generell utvikling at unge mennesker har mindre respekt for autoriteter, men pågripelsen av Floyd har forsterket dette, tror Nordtvedt.

Ungdommene ved Hestsjøen føler på sin side at de ikke ble møtt med nok respekt fra politiet. Nok en gang aner vi konturene av en selvforsterkende, ond sirkel.

Selvsagt skal du kunne kritisere politiet hvis du mener de ikke gjør jobben sin, eller om de misbruker makten sin. Alle skal kunne forvente å bli møtt med respekt. Alle skal kunne demonstrere så høyt de vil, om de mener det trengs. De skal imidlertid ikke ramponere biler og kaste steiner i hodene på dem som beskytter retten til å demonstrere.

På samme måte skal du kunne vise både sympati og empati med demonstrasjonene i USA. At det skjer et oppgjør med – og en oppvask i - amerikansk politi er på høy tid. Men det er skummelt hvis trøndersk ungdom setter likhetstegn mellom norsk og amerikansk politi. Det er et tap for både ungdommene selv, politiet og resten av oss.