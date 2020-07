Et forsvar av agurksesongen

Saken oppdateres.

Journalister flest går inn i yrkeslivet med visse drømmer og ambisjoner på slep. Kanskje er det et ønske om å avdekke storstilt korrupsjon, eller en trang til å stille løgnaktige politikere til veggs. Noen håper kanskje å belyse tabubelagt tematikk, andre drømmer om å rapportere fra frontlinjen i en eller annen krig, mens enkelte har bare lyst til å være på tv.

Det finnes sikkert like mange drømmer, som det finnes journalister. Men det finnes nok ekstremt få som går inn i yrkeslivet med et brennende ønske om å lage en artikkel om en andefamilie som reddes opp fra en kum.

Vit - om du irriterer deg over agurknyhetene om sommeren - at journalister irriterer seg minst like mye. Vit også at de stort sett gjør så godt de kan. Selv om kildene våre og resten av samfunnet tar ferie, må nyhetsmediene fortsatt publisere. Ingen skal jo få anklage oss for å mangle innhold. Og da er det ikke annet å gjøre til tider enn å publisere innhold uten særlig innhold.

Journalisten i meg har et meget anstrengt forhold til agurknyheter. Men jeg merker faktisk at mennesket i meg gleder seg litt over tanken på at agurksesongen nå er over oss. Jeg vil faktisk gå så langt som å si at vi kan ha godt av en agurk eller to, akkurat i år.

Midtnorsk debatt: Solid sjøltillit

Ettertiden vil nok huske 2020 som et år hvor det aldri var manko på verken alvorlige nyhetssaker eller reinspikka surrealisme. Vi har sett globale pandemier, med påfølgende sosial distansering - samtidig som vi har sett enorme demonstrasjoner, også kjent som «det stikk motsatte av sosial distansering». Det faktum at Liverpool har vunnet ligaen i England, kan også tolkes som et endeliktstegn for enkelte av oss.

Munnbind, politivold, rasisme, nødrespiratorer, smittsomme flaggermus og oransje presidenter – livet har aldri lignet mer på det første kvarteret av en middelmådig zombie-film, så lenge jeg kan huske.

I år tar jeg derfor imot agurksesongen som en gammel venn. I en tid hvor man på urovekkende nonchalant vis sjekker smittegrafer og dødstall sammen med morgenkaffen, tror jeg ikke det er skadelig for psyken å lese om en gruppe ender som plukkes ut av en avløpskum. Jeg vil mer enn gjerne lese om andre komiske dyr som plukkes opp fra andre komiske steder også. Saker som dette fungerer som en sårt tiltrengt pause, i det som lenge har vært en usedvanlig hektisk mediehverdag.

Aldri før har vi hatt mer bruk for saker som «Nå kommer sommervarmen», «Sommervarmen fortsetter», eller «Sommervarmen har forlatt oss». I år kommer de til sin rett. Agurknyhetene har verdi.

Midtnorsk debatt: Sinne er ungdommens adelsmerke

Når det er sagt, finnes det selvsagt en grense. Som med alle journalistiske sub-sjangre, har også agurkjournalistikken sine fallgruver. Som agurkproduserende journalist, er det for eksempel viktig prøve å motstå fristelsen for å late som at agurksaken din er noe mer enn en agurk.

VG-overskriften «Derfor snakker alle om pelletsgrill», for eksempel, lider av det jeg liker å kalle «journalistisk overtenning». Mennesket som formulerte denne overskriften, har åpenbart glemt at saken handler om «pelletsgrill».

Alle snakker ikke om pelletsgrill - så enkelt er det bare. Selv hadde jeg ikke engang hørt om pelletsgrill, før jeg leste overskriften. Jeg tipper faktisk at det er nærmere sannheten å si at «ingen snakker om pelletsgrill.»

Nei, når jeg snakker om verdien av agurknyheter, så snakker jeg om sakene som har rot i virkeligheten. De beste agurkene er de ærlige agurkene. De som ikke later som om de smaker noe annet enn vann.

På jobb kommer jeg sannsynligvis fortsatt til å rive meg i håret med jevne mellomrom i sommer. Privat skal jeg imidlertid sluke intetsigende artikler om husdyr og værforhold med stor appetitt. Jeg skal kose meg med agurksaker om andre agurksaker og saker om faktiske agurker. For om en vestnorsk andefamilie i en avløpskum dominerer forsida til ditt foretrukne nyhetsnettsted, så betyr det faktisk at verden ikke har gått til helvete i dag heller. Nå om dagen er det fint å bli påminnet akkurat det.