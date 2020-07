Ja, du skal være en kjip foresatt

Saken oppdateres.

Tallene viser at en større andel av ungdomsskoleelevene i bygde-kommunene i Trøndelag har vært beruset enn ungdom i Trondheim. Det tyder på et større drikkepress blant ungdom på bygda enn i byen. Da en gruppe tenåringsforeldre i Melhus oppfordret andre foreldre til ikke å sende med alkohol når ungdommen skulle på fest, ble de overrasket over reaksjonene. Hadde de glemt at de selv har vært ungdommer?

Mange av oss i foreldregenerasjonen vokste opp med en drikkekultur vi slett ikke skal overføre til tenåringene våre. Som konfirmant i Namdalen i 1986 var det forventet at jeg skulle på fest på grendahuset, helst med noen sterke dråper i Fjellräven-sekken på ryggen. Hvis du kjøpte kaffe i kiosken, fikk du halvfull kopp på samme vis som de voksne festdeltakerne. Her var det ikke nødvendig å slå ut kaffe før drammen ble blandet i.

Dette var ingen bevaringsverdig festtradisjon. Som Åge Aleksandersen synger om nykonfirmanten på lørdagskvelden: Klokka kvart over tre står han utslått på kne, spyr som et svin og tørker tårene. «Hain fikk jo heimlaga, ublainna, nylaga, iblainna fæstkultur å gammelvin».

Noen av oss kan ha et nostalgisk forhold til en fordums ungdomstid med fest og moro. Det var kanskje der vi slapp oss løs, dansa og tok de første famlende skrittene i kjærlighetens verden. Men det skjedde så mye mer på lokalet, og som ingen bør være bekjent av. Ungdom og alkohol kan være en eksplosiv cocktail. Risikoen for alle typer ulykker øker under påvirkning av alkohol. Unge er mer utsatt for enten å bli offer for eller å utøve vold i alkoholrus. Det samme gjelder uønskede seksuelle opplevelser eller voldtekt.

Vi vet at ungdom eksperimenterer og at de fleste på et eller annet tidspunkt vil begynne å drikke alkohol. Det forskningen kan fortelle oss, er at det er bra å utsette debutalderen så lenge som mulig. Dess tidligere en starter å drikke alkohol, dess større er risikoen for å få et problematisk drikkemønster senere. Forskning viser også at ungdom som får alkohol hjemme, eller som får med seg alkohol på fest, drikker oftere og mer enn annen ungdom.

Nå er ikke dette et rent bygdeproblem. Nylig har vi sett ansamlinger av fulle mindreårige både på Hestvatnet og på Kyvannet i Trondheim. Likevel tyder som sagt statistikk på at gammel festkultur henger mer igjen i distriktene. I en undersøkelse foretatt i Melhus, svarer 14 prosent av foreldrene at de sender barna sine alkohol på fest.

Gode alkoholvaner skapes hjemme. Først og fremst bør vi foreldre være gode, edruelige rollemodeller. I tillegg må vi ikke være redde for å være en kjip foresatt. Sett tydelige grenser for ditt barn. All forskning viser at det har positiv effekt.