I dag besluttet regjeringen å åpne grensene for besøkende fra Tyskland og en flere andre land i Europa, blant andre Nederland, Hellas, Italia, Frankrike, Spania og noen regioner i Sverige. Samtidig kan nordmenn besøke de samme landene i sommer. De fleste i Norge har allerede lagt planer for sommerferien, og mange har valgt å feriere i sitt eget hjemland. Det betyr at mange turistbedrifter har berget første del av sommerferien. Nå håper næringen på at utlendingene, og da spesielt tyskerne, tar turen nordover. Og det er det heldigvis gode muligheter for.

I en spørreundersøkelse gjengitt i Dagens Næringsliv kommer det fram at nesten 2,2 millioner tyskere enten planlegger eller vurderer å reise til Norge i sommer. Ettersom det er litt belastende å snakke om en tysk invasjon, får vi kalle det en velkommen bølge av kjøpesterke utlendinger. Jeg har allerede funnet frem min gamle tyskbok: «Jetzt sprechen wir Deutsch!». Nå snakker vi tysk!

I en krisetid er vi jo nødt til å ta imot alle gjestene på en skikkelig måte, selv om en armada av tyske bobilturister, eller Helmut med venner fra Bremen Angeln club, ikke er mitt førstevalget blant besøkende. Reiselivet kan derimot ikke få nok av tyskerne. Alle hilses velkommen enten de kommer med fryseren full tysk skinke og drar igjen med torskefileter fra Flatanger, eller for å nyte norsk natur og frisk fjelluft.

Men hva med våre brødre i øst, svenskene? I en kronikk i NRK nylig skrev den kjente programlederen Madeleine Cederström: «Jag är inte sjuk, jag är bara svensk». Hun og mange svensker opplever nå at de er uønsket i det fleste landene i Europa i sommer. Tross sterke svenske oppfordringer, vil regjeringen fremdeles holde grensen stengt for masseturisme store deler av Sverige, men åpner opp for noen regioner. Fortsatt ligger Sverige på smittetoppen, og er blant landene i verden med høyeste antall koronadøde i forhold til folketallet. Dermed er de fortsatt holdt utenfor det gode selskap.

Mange norske medier har de siste dagene skrevet om at svenskene nærmest har blitt degradert som nasjon. Vi har begynt å synes synd på «söta bror». Fra å være den selvsikre og verdensvante svensken med solid internasjonalt omdømme, er landet blitt kritisert - ja, nærmest harselert med - for håndteringen av koronaepidemien. De som likevel velger å besøke våre svenske naboer, kan fra 15. juli reise karantenefritt til regionene Skåne, Blekinge og Kronoberg. Men det er ingen grunn til å føle skadefryd, eller mene at svenskene fortjener å bli jekket litt ned. Mange savner svenskene, og de savner oss. Vi får krysse fingrene for at Sverige får kontroll på smitten, og at de snart får grønt lys fra nabolandene.

Det er hyggelig med tyskere, men to millioner av dem i sommer kan bli i overkant i lengden. Selv om vi skal være glad for alle som vil besøke Norge fremover. Så lenge de ikke tar med smitten.

