Ikke legg fra deg fornuften på brygga

Mange har sikkert lagt ferieplanene til kysten i sommer. Det er ikke akkurat vanskelig å forstå appellen med båtlivet. Få ting symboliserer vel frihet mer enn synet av et vidåpent, blikkstille hav gjennom vindskjermen på en speedbåt. På bøljan blå er det ingen lyskryss, veiarbeid-skilt eller gule og hvite streker å forholde seg til. Det kan derfor være lett å glemme at man faktisk har noen regler der også. Både skrevne og uskrevne. Sjøvettregel nummer én går for eksempel litt på bekostning av denne romantiske ideen om frihet:

«Tenk sikkerhet: Kunnskap og planlegging reduserer risikoen og øker trivselen.»

Det er kanskje litt kjedelig – det skriker i hvert fall ikke «frihet» – men planlegging er viktig. Vit hva slags farvann du skal ut i og bruk de med lokalkunnskap som en ressurs. De andre sjøvettreglene er også kjedelige, men vel så viktige. «Respekter været», «ta med deg riktig utstyr», «bruk redningsvest», osv.

Mye av dette virker kanskje selvsagt for deg. Det virker kanskje så selvsagt at du begynner å lure på om du egentlig trenger sjøvettreglene. Nettopp derfor mener jeg at vi trenger enda en sjøvettregel:

«Ikke undervurder din egen evne til å overvurdere dine egne evner.»

Den årlige ulykkesstatistikken antyder nemlig at dette er noe vi liker å drive med.

Om du aldri har vært ombord i en båt før, så er du sannsynligvis ikke best til å kjøre båt. Dette burde selvsagt ikke være noen brannfakkel, men akk. De ubestridte kongene av å overvurdere skipperferdighetene sine er riktignok utlenlandske turister. I 2018 utgjorde disse én av fire personer som omkom i fritidsbåtulykker her til lands. Mange av dem burde aldri fått stå ved siden av en norsk utleiebåt engang. Man skal samtidig huske at tre av fire i denne statistikken ikke er utlendinger. Det er med andre ord grunn til å tro at det også finnes nordmenn som bør reddes fra sitt eget overmot.

Heldigvis er mange av dem som tilbringer ferien sin i båt, folk som har vært i en båt tidligere. Men også erfarne sjøfolk kan havne i trøbbel på sjøen. Selv ikke den mest ramsalte sjømann er immun mot alkohol, for eksempel. Mange har nemlig et farlig avslappet forhold til rus bak roret.

En undersøkelse utført av Kantar, på oppdrag fra «MA - Rusfri Trafikk», viser at fire av ti erfarne båtførere mener det er greit å drikke alkohol på sjøen. Det hører riktignok med til historien at det faktisk er lov å drikke litt alkohol på sjøen. Promillegrensen i båt under 15 meter er 0,8. Men at noe er lov, betyr ikke nødvendigvis at det er spesielt lurt. For uansett hvor erfaren du er som sjømann, så vil ulykkesrisikoen øke i takt med at dømmekraft og reaksjonsevne forvitrer, når du drikker. Og uansett hvor erfaren du er som alkoholkonsument, skal det godt gjøres å vite akkurat når den magiske grensen på 0,8 promille er nådd.

Heldigvis mener 84 prosent av mindre erfarne båtfolk at alkoholgrensen på sjøen bør settes ned. Mindre erfarne båtfolk er til gjengjeld mindre erfarne – og er derfor mer utsatt for ulykker i utgangspunktet.

Det sier noe om kulturen på sjøen at regelrett fyllekjøring er en helt sentral del av appellen ved båtlivet. Det er som om lover og regler ikke gjelder på samme måte, så lenge man sitter i en båt. Det er vanskelig å ikke legge noe av ansvaret hos de som har i oppgave å håndheve disse lovene. Hva er egentlig vitsen med lover og regler, om «ingen» blir tatt for å bryte dem. Det er selvsagt umulig for politiet å patruljere hver en avkrok av norskekysten, men en større tilstedeværelse er ikke urimelig å forlange.

Det største ansvaret for din trygghet på sjøen er det verken politiet eller båtuleiere som har. Det ligger hos deg. For all del - kast loss, utforsk kysten og nyt båtferien i sommer. Bare ikke legg igjen fornuften på bryggekanten.