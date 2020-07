Munnbind – hvor vanskelig kan det være?

- Det ser ut til at frykten for å bli tatt er det mest effektive for å få folk til å redusere farten

Jeg har sett mye rart i koronatiden. Jeg har blant annet sett dem som bruker de samme engangshanskene i ukesvis. Noen tar dem med seg hjem, og vasker dem mellom hver bruk. Det er rart, synes jeg. For ordet «engangs» er en ganske sentral del av ordet engangshanske. Likedan er ordet «munn» en veldig sentral del av ordet munnbind. Man skulle tro at det var beskrivende nok for hvilket område på kroppen det skal brukes på.

Men det trenger ikke være så enkelt, viser det seg. Vil du ha eksempler på dette, trenger du kun å se et vilkårlig nyhetsinnslag fra USA. Amerikanere har nemlig vist seg å være svært kreative på munnbindfronten.

En amerikaner kan stå i kjernen av en vrimlende folkemasse, med munnbindet plassert midt i panna. Eller helt oppå hodet, som en slags kyse. Eller nede rundt hake- og halsregionen, som et skjerf. Opp ned. Bak frem. På siden av hodet, over øret. I hånda. De ser ut til å leve i villfarelsen av at munnbindet kun er sommerens mest trendy tilbehør. Det er mer mote enn smittevern, kan det virke som.

Konseptet mote er i stor grad tuftet på å bruke ting feil med vilje. Vi bruker capsen bak-frem, briller uten styrke, og spenner på oss rumpetaskene diagonalt over overkroppen. Men selv om slike trender både er jålete og unødvendige, så er de sjeldent farlige. Du blir ikke syk av å bruke rumpetaske på overkroppen. Du kan imidlertid bli syk om du bruker munnbindet som leggvarmer. Vi skal derfor være forsiktige før vi forveksler munnbind med mote.

Alt dette skriver jeg, vel vitende om at munnbind allerede er blitt mote i enkelte kretser. Pandemien rakk knapt å starte, før de store klesprodusentene var ute med fargerike munnbind med logoen sin på. I sportens verden florerer nå Nike og Adidas-masker, mens stjernene i Hollywood heller foretrekker håndsydde munnbind fra Dolce & Gabbana. Og selv om dette gir meg en litt uggen bismak i munnen, er det vanskelig å komme unna at det ikke nødvendigvis er verdens dummeste idé å gjøre smittevern trendy.

Tiltakene vi har levd med siden mars, er gradvis i ferd med å forsvinne. Slusene til deler av det store utland er blitt åpnet, folk kan igjen sitte ved siden av hverandre på Oslobussen, og regjeringen har åpnet for å revurdere én-metersregelen under kulturarrangementer.

Kanskje er det i denne fasen av pandemien at munnbindet virkelig kan komme til sin rett. Økt bruk av munnbind kan potensielt gjøre utfasingen av de andre tiltakene mer overkommelige. Lege Gunnar Hasle skriver i en kronikk i NRK at Folkehelseinstituttet bør «svelge stoltheten sin og anbefale munnbind». Jeg synes også det er vanskelig helt se hvordan en slik anbefaling skulle kunne gjøre koronasituasjonen verre.

Det er selvsagt ikke gitt at folk vil bruke munnbind, selv om anbefalingen kommer. Som Hasle er inne på blir norske munnbindbrukere både fleipet med og sett rart på. Det sitter dessuten langt inne å bruke det, når ingen andre gjør det. Men om munnbindet blir en del av motebildet også her til lands, så vil det nok bli lengre mellom himlende øyne og slengkommentarer.

Jeg tror munnbindet kan være med på å fremskynde følelsen av å leve i et normalt samfunn igjen. Må det på død og liv bli mote for at dette skal skje, så er det vel greit det også. Vi må bare være forsiktige med å ikke bli så opphengt i moteaspektet, at vi snubler i det.

Munnbind kan fint være «kult», så lenge vi ikke glemmer at det først og fremst er smittevern. Jeg vil ikke se deg med munnbindet bak-frem, eller spent diagonalt over brystkassa som en rumpetaske. Ikke la din lidenskap for leopardmønstrede plagg gå på bekostning av kvaliteten, heller. Om noe skal bli mote, la det bli kvalitetssikrede munnbind, brukt over munnen og nesa.