Testen – som er designet for å være veldig vanskelig for demente, beskrev presidenten som «veldig vanskelig». Jeg mener dette er mer enn god nok grunn til å anta at Trump har blitt dement.

Noen mener imidlertid at det er hans motstander i presidentkampen, Joe Biden, som burde utsettes for en slik test. Den 78 år gamle Biden har til stadighet fått kritikk for å snuble i ord og rote med formuleringer under taler. Mange har begynt å spekulere i om presidentkandidaten rett og slett begynner å bli dement.

Jeg vet ikke stort om den mentale tilstanden til verken Trump eller Biden. Jeg vet bare at det ikke føles som et godt tegn at demens er et helt sentralt tema i presidentvalgkampen i verdens mektigste land. Jeg synes det reiser interessante spørsmål om hvordan det politiske systemet i USA er skrudd sammen. Hvorfor en norsk postmann må gå av med pensjon som 67-åring, mens en amerikansk statsleder kan sitte til han er godt over 80, er for meg vanskelig å forstå.

Forskningen er klar på at jo eldre du blir, jo større er sjansene for at du pådrar deg en demenssykdom. Og på samme måte som jeg ikke vil ha en gjeng demente postmenn ravende rundt i gatene – vil jeg ikke ha en dement president ravende rundt i Det hvite hus. Jeg synes ikke det er for mye å forlange.

Det er en bisarr situasjon amerikanerne har forvillet seg opp i. Uansett om det er Trump eller Biden som ender opp i det ovale kontor, vil rekorden for tidenes eldste amerikanske president ryke. En rekord Trump allerede sitter på, for øvrig.

I tilfelle noen mente at situasjonen ikke var bisarr nok, bestemte også popstjernen Kanye West seg for å melde seg på i valgkampen. Og han står jo frem som et yngre, demensfritt alternativ. Han er, til gjengjeld, popstjernen Kanye West. Da er det nesten så jeg foretrekker litt demens i Det hvite hus.