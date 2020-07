Stadig vanligere at barn og unge seksualiseres i media

- Jeg kjørte mest for å sjekke om grensa var åpen, og det var den. Da dro jeg over

Sterk avslutning sørget for god start for Ventura

Saken oppdateres.

Den siste uken har jeg stått i full storm mot en bedrift, Monkys Bubble Waffle, over at de brukte seksualiserende bilder av en mindreårig for å selge vaffel og is. Eier nektet først å innse at dette var feil, og mente at vi som reagerte misforsto hans «sexy» konsept. Unge jenter stilte opp i utfordrende setting. Er det slik barn skal fremstilles i media og reklame?

Jeg tror det blir veldig misforstått hva som er lov og ikke i Norge. Men det står ganske klart og tydelig i markedsføringslovens paragraf 2: «Annonsør og den som utformer reklame skal sørge for at reklamen ikke er i strid med likeverdet mellom kjønnene, og at den ikke utnytter det ene kjønns kropp eller gir inntrykk av en støtende eller nedsettende vurdering av kvinne eller mann.»

LES OGSÅ: Hjelp, barnet mitt ser på porno! Hva skal jeg gjøre?

Fremdeles er det kvinner, gjerne unge kvinner, som opplever å bli brukt i reklame med sin kropp. Det er mange måter å seksualisere på. Hvorfor skal man stå i bikini for å reklamere for is? Eller med rompa ut for å vise vaffel? Halvnaken med en boks Red Bull? Det har gått for langt. Tenk deg om: Hvor ofte ser du rundt deg mennesker under 18 år seksualisert? Ofte. Ungdommer vil alltid utforske sin egen og andres seksualitet. Dette er ikke noe nytt, men hvor mye av dette blir egentlig påvirket av sosiale medier?

LES OGSÅ: Barns rett til privatliv er viktigere enn din rett til å dele

Svaret er mye. Influencere deler bilder og videoer av seg selv som konstant er seksualiserte, eller i utfordrende antrekk. Voksne mennesker har full rett til å bestemme over seg selv, men vi må innse at vi dermed gir de unge en idé om at dette er greit. Selv har jeg et par halvveis utfordrende bilder av meg selv på min Instagram-konto. Men de største influencerne har nærmest nakenbilder eller utfordrende bilder hver eneste uke, eller hver eneste dag, både på innlegg og stories. Ungdommene vil jo være som sine forbilder, eller få like mange følgere. De vil alltid utforske seg selv.

LES OGSÅ: Inviterer du en vilt fremmed Tinder-date hjem for Netflix and chill i disse korona-tider?

Det er en forskjell på å utforske seg selv, og det at voksne mennesker, bedrifter eller media skal seksualisere ungdom og barn. De portretterer barn og unge seksuelt ved å direkte legge ut reklame som seksualiserer, de blir seksualisert i tv-programmer og andre typer medier. De blir også seksualisert i film og bøker, noe som har skjedd i veldig lang tid. På 1950-tallet kom boken «Lolita» ut, som handler om en eldre mann som forelsker seg i et barn. Media og bedrifter reklamerer for produkter til barn og unge som skal gjøre dem mer «sexy» og tiltrekkende. Jenter blir ofte mer presset til trange klær, mer sexy bilder, spørsmål om nakenbilder og annet.

LES OGSÅ: Foreldre: Det er synd dersom nettovergriperen kommer dere i forkjøpet

Jeg kan ikke forstå hvorfor unge mennesker skal brukes som reklameplakat i utfordrende antrekk. Hvor havner bildene etter reklamen? Vi må slutte normaliseringen. Det er en økt kommersialisering av seksuell utnyttelse av barn over internett, skriver Kripos i en rapport fra 2019. Hvordan tror du det er når de ser bilder av «sexy» barn og ungdom overalt? Foreldrene på komme på banen, influencere må ta mer ansvar. Ikke minst må vi jobbe med at ungdommene tenker seg om før de publiserer. Hva er fordelene og ulempene med å legge ut seksualiserende bilder? Hva er god reklame? Kan man få følgere uten å kun publisere kropp? Selv om de står fritt til å bestemme over egen kropp, så har de fått ideen til bildene en plass. En de hermer etter. Jeg foreslår at influencere roer ned på kroppsbildene, og heller bryr seg mer om viktige saker? Utdanning, tips og triks, jobb og viktige saker i media? Jeg velger å bruke min plattform til å fronte viktig arbeid, samtidig med mye moro og tips.

LES OGSÅ: - Det er forferdelig for jentene å vite at de har blitt lurt

Hver og en av oss - både privatpersoner og bedrifter – må tenke på hvem de er og hva de vil. Hvilke ord bruker du til yngre når du prater med dem? Teknologien har gjort seksualiseringen verre og enklere, og det gjør det også vanskeligere å stoppe. Det må klare lovverk, regler og straffer til, men først og fremst må hver eneste sjef, menneske, foreldre og influencer gå i seg selv. Hva kan dere gjøre for å hjelpe? Vi må begynne å reagere! Vi må bry oss om hvem som utnytter barn og unge som kanskje ikke vet helt hva de går med på. Det kan friste med 4000 kroner for en lettkledd photoshoot. Det er da vi andre må sørge for at vi ikke lar disse rovdyrene holde på. I saken om Monky’s Bubble Waffle endte det med at daglig leder trakk seg tirsdag denne uken – og de har beklaget bildene og slettet dem.

Ta ansvar!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter