Overvåker TikTok barna dine?

Saken oppdateres.

TikTok har tatt verden med storm. Den hyperpopulære appen lar deg danse, mime og gjøre morsomme bevegelser til musikk. Du laster opp videoer som du kan dele med venner og ukjente. Uskyldig moro, rett og slett. Det er ikke rart at appen har 1,5 milliarder brukere.

TikTok har blitt det nye sosiale mediet også i Norge, og aller mest populært er det blant de yngste. Halvparten av norske tiåringer bruker appen regelmessig, til tross for aldersgrensen på 13 år. Sjansen er dermed stor for at nettopp dine barn bruker TikTok.

Hvorfor er dette problematisk? Fordi vi fortsatt vet for lite om TikToks håndtering av personopplysninger. De voksne sov i timen da bruken av appen eksploderte i Norge og fikk dermed ikke med seg at appen er eid av det kinesiske selskapet ByteDance.

TikTok registrerer IP-adressen din og lagrer jevnlig det du driver med inne i appen . Vi vet ikke om appen lagrer biometriske data (ansiktsgjenkjenning), men vi vet at Kinas kommunistparti har en egen avdeling internt i selskapet som eier TikTok. Vi vet også at Kina ikke nøler med å overvåke sine egne innbyggere.

TikTok sier selv at de respekterer brukernes personvern , men dette er ikke betryggende så lenge det kinesiske diktaturet gjør det motsatte. Kinesiske lover sier at alle kinesiske selskaper må samarbeide med myndighetene om utlevering av data. Det er dermed irrelevant om du stoler på TikTok eller ikke. Spørsmålet er: Stoler du på Kina?

President Donald Trump varslet nylig et forbud mot TikTok i USA, dersom selskapet ikke selger rettighetene sine innen én måned. Trump er ikke alene om å være kritisk til appen: India har nedlagt et forbud allerede. EU, Nederland, Storbritannia og Danmark undersøker nå om TikToks behandling av persondata samsvarer med loven eller ikke.

I Norge sitter vi stille i båten. Ifølge NTB har appen foreløpig ikke blitt undersøkt av norske myndigheter. Politiets nettpatrulje i Trøndelag har til og med varslet at de nå vil begynne å bruke TikTok. Også norske regjeringsmedlemmer – inklludert statsministeren selv - har falt for fristelsen og installert appen, før de slettet den igjen.

Vi kan ikke forvente at 13 år gamle barn skal ta kritisk stilling til TikTok når selv ikke politiet eller statsministeren klarer det. Dessuten: Manglende personvern er dessverre ikke den eneste etiske utfordringen TikTok stiller oss overfor.

Er du som TikTok-bruker med på å legitimere sensur? Svaret er dessverre ja. TikTok er underlagt kinesiske myndigheters sensur, og politisk innhold skal ha blitt sensurert fra plattformen: Dette inkluderer emneknaggen #BlackLivesMatter, samt innhold om demokratibevegelsen i Hongkong og protestene på Den himmelske freds plass i 1989. TikTok har dessuten innrømmet at de skjulte videoer fra LHBT-personer . Som TikTok-bruker er du ikke ansvarlig for dette, men du er med på å støtte de som er det.

Nå lurer du kanskje på om jeg vil oppfordre deg til å nekte barna dine å bruke TikTok. Svaret er i hovedsak nei. Fra og med fylte 13 år har man selv rett til å bestemme over deling av personopplysninger, så du hverken bør eller kan gjøre dette.

Det er bare et spørsmål om tid før norske myndigheter må ta aktivt stilling til om vi vil risikere at kinesiske myndigheter kan overvåke barna våre. Inntil det skjer, er det de voksne som etter beste evne må veilede barn og ungdom.

Da er det ikke nok å snakke om nettvett og grensesetting - barna bør også ha god kunnskap om konsekvensene av å bruke appen. Barna må vite at sporene de etterlater, potensielt kan brukes til kommersielt bruk, overvåking og manipulering. TikTok-brukere bør også vurdere: Finnes det gode alternativer, for eksempel den nye TikTok-konkurrenten lansert av Instagram? Eller er den like ille?

Big data er big business. Vi er inne i en ny, digital æra, hvor vi som brukere hver dag må ta stilling til hvorvidt vi vil ofre personopplysninger for å kunne delta i sosiale fellesskap. De fleste av oss velger dessverre å betale prisen - enn så lenge.