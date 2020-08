Dramatisk skvis for kinoene

– Svært bekymret for de neste to tre ukene

Et tidlig tegn på koronapandemiens effekt på kulturlivet var at alt før de norske skolene ble stengt, tok Hollywood dramatisk grep. Tidlig i mars, mens den amerikanske presidenten og den britiske statsministeren fortsatt omtalte korona som noe i nærheten av en vanlig influensa, ble premieren på den nye James Bond-filmen flyttet fra april til november. Selv om en svært kostbar markedsføringskampanje alt var rullet ut.

«No Time To Die» var først av storfilmer satt på koronavent. Forrige Bond-film trakk nærmere 700 000 nordmenn på kino i 2015. Denne skulle bidra til å gjøre 2020 til et godt år for kinobesøk. Selv om kinoene i Norge og Trondheim åpnet igjen med smitteverntiltak og begrenset kapasitet i mai, står fortsatt de fleste store amerikanske filmene på vent. I forrige uke var 3276 på kino i Trondheim. Samme uke i fjor var det 10 461.

Første del av koronakrisa ga massivt oppsving for strømming av film på hjemmekino. De store abonnementstjenestene, men også leiemarkedet og Disneys nye strømmetjeneste, har hatt gode tider. En og annen amerikansk film, som grøsserthrilleren «Unhinged», har fått kinopremiere tross korona og supplert tilbudet med mer eller mindre gode filmer i mellomklassen fra inn- og utland.

Mange av filmene som under normale forhold ville toppet besøksstatistikkene, er på vent. Det gjelder også storproduksjoner hjemme og ute som var under innspilling da koronaen traff. I land med bedre kontroll over smitten enn USA, møter Hollywood anklager om å undergrave kinobransjen som de er avhengig av hvis alt blir bra igjen.

De siste ukene har det skjedd to ting som setter hardt prøvede kinoer under ytterligere press. Det ene er filmselskapet Universals avtale med strømmevideotjenesten AMC om at deres filmer kan leies digitalt for hjemmekino 17 dager etter kinopremieren. Til nå har det vanlige vært et såkalt kinovindu på 90 dager i USA, som eksklusiv arena for nye filmer med kinopremiere. Frankrike hadde inntil nylig en periode på hele tre år(!) før kinofilmer kunne leies/strømmes.

Disneys beslutning sist uke om å flytte premieren sommerens storfilm «Mulan» fra kino til strømmetjenesten Disney Pluss, har også skapt rystelser. Disney Pluss har på kort tid har fått over 60 millioner abonnenter. I tillegg til abonnement vil den eksklusive strømmepremieren koste mer enn prisen av tre kinobilletter på hjemmeskjerm. Det vil si mer enn tre måneders abonnement på Netflix. Siden filmen har kostet rundt to milliarder kroner å lage, er det ikke rart at Disney prøver ut både strømmepremiere og betalingsvilje.

Det vil bli tøft for mange kinoer rundt om i verden når filmene som skulle rette opp et vanskelig år enten utsettes eller flyttes til konkurrerende kanaler for filmkonsum. Fjorårets sommerpremiere fra Disney, «Løvenes Konge» ble årets mest sette kinofilm i Norge. Det danske filmmagasinet Ekko meldte før helga at flere danske kinoer frykter konkurs i løpet av høsten.

En av kinokulturens beste venner de siste tiåra er Christopher Nolan. Den britiske regissøren har hatt juli-premiere på nesten samtlige av sine storfilmer fra «Batman»-filmene via «Inception» til «Dunkirk». Det skulle også hans nye sci-fi-thriller «Tenet» hatt. Den er og utsatt, men siden korona kom, har Nolan snakket om viktigheten av å redde kinokulturen. Han har derfor ønsket å få filmen på kino så fort som mulig.

En Nolan-film har blitt en kinobegivenhet i seg selv, ofte omgitt av mystikk rundt handling og innspilling. «Tenet» er delvis innspilt i Oslo, med tre av verdens kuleste filmskuespillere i øyeblikket, John David Washington, Robert Pattinson og Elizabeth Debicki. Etter press fra Nolan ser det nå ut til at den får premiere i Europa i slutten av august, før USA i september. Denne uka markerer Trondheim Kino tiårsjubileet for hans «Inception» med spesialvisning onsdag. Den er verdt gjensyn, særlig på kino, som eksempel på en film som nærmest forutsetter kinosal for fullt utbytte. Korona er i ferd med å bli en større trussel mot kinokulturen som vi kjenner den enn tv, video og digitalisering noen gang var.

