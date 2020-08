Emilie Lein har to millioner følgere: For meg er TikTok mye mer enn bare en app

Saken oppdateres.

Hele livet har jeg vært en sprudlende jente med i overkant mye energi som liker oppmerksomhet. Allerede i første klasse var jeg med i mitt første teaterstykke. Jeg fikk rollen som hund og hadde egentlig svært få replikker, men det gjorde ikke så mye. Det var nemlig ikke så viktig hvor mye jeg sa eller gjorde, det viktigste for meg var følelsene. Følelsen av å bli sett. Følelsen av å mestre noe. Følelsen av at hardt arbeid ga resultater.

Jeg har alltid vært glad i å by på meg selv. Hjemme fant jeg stadig på nye «snutter» å fremføre, hvor oldemor var min mest tålmodige publikummer. Jeg smurte gjerne på, og når hun lo ga det meg en skikkelig godfølelse.

Drømmen om å spille teater var sterk, men fotballdrømmen var sterkere. Det ble ikke tid til å begynne på teater som jeg også hadde lyst til. Årene gikk med private forestillinger hjemme i stua – helt til jeg i 2016 oppdaget den digitale scenen Musical.ly, senere TikTok.

I starten kunne jeg få fem til ti følgere på en uke. Så fikk jeg tusen, og plutselig flere hundre tusen på en uke. Det var kult at så mange ville følge lille meg fra lille Haugesund. Da de kommenterte at videoene mine var noe for seg selv, at jeg fikk dem til å smile og le, ble jeg utrolig glad ettersom at én video kunne ta opptil flere timer å redigere. I dag har jeg to millioner følgere - fordi hardt arbeid gir resultater.

Jeg er på TikTok for å ha det gøy, spre gode «vibes» og for å motivere spesielt jenter til å følge fotballdrømmen sin uansett hva andre sier. For også på TikTok, som på andre sosiale medier, kommer det hatefulle kommentarer. Men på TikTok ser alle kommentarene. Du kan ikke skjule dem for noen, slik som du for eksempel kan gjøre på Snapchat. Hvis noen sier noe stygt på TikTok, får mange det med seg, og kan si fra at de mener dette ikke er greit og rapportere det.

Noe av det mest positive med TikTok, er at jeg har blitt kjent med ulike kulturer, religioner og ideologier fra hele verden. Fra TikTok har jeg fått mer kunnskap rundt dagens samfunn og verdensbilde som en helhet, enn det jeg har gjort ellers i livet. Vår generasjon tar også urettferdige saker som ikke snakkes nok om på alvor og setter dem i søkerlyset på bl.a TikTok. Noen eksempler på dette er Black Lives Matter-bevegelsen, de muslimske konsentrasjonsleirene i Kina og forsvinningene og drapene på kvinnelige innfødte i Canada. Disse temaene hadde jeg ikke hatt nok kunnskap om dersom det ikke var for TikTok, ettersom at de ikke har fått tilstrekkelig mediedekning ellers.

I tillegg til å ha lært mye av folk på appen, har jeg også blitt kjent med en del av dem. Vi kommer fra ulike land, men har en felles interesse i å lage videoer med redigering og humor. En av dem, Sara Dol fra Nederland, har 2,5 millioner følgere på TikTok. Hun hyres ofte inn som konferansier på ulike show, samt andre oppdrag som følge av at hun har gjort det så bra på TikTok. Appen åpner opp for å utvide det sosiale nettverket og gir forretningsmuligheter.

Jeg får også mange tilbud om oppdrag, men må takke nei til en del på grunn av at jeg satser alt på fotballkarrièren. I 2017 ble jeg invitert til åpningsfesten til Netflix-serien «13 reasons why». Da måtte jeg takke nei. For det første hadde jeg ikke tid på grunn av fotballen, dessuten var det jo i USA. Mange av arrangementene jeg inviteres til er i USA, og det er jo ikke bare å ta en svipptur til USA heller!

Vi kan dessverre ikke se bort ifra det faktumet at Donald Trump kan forby TikTok i USA, og om dette blir en realitet vil det være en svært trist avgjørelse. Jeg tror det ligger mer politikk i dette enn bekymring rundt personvern, men det er kun min konklusjon.

Jeg har aldri følt meg utrygg på appen. Det handler om å være bevisst på at det du legger ut på nett vil bli værende og derfor selv være kritisk til å publisere private opplysninger og etterlate digitale spor. Jeg vil derimot oppfordre alle foreldre til å melde seg på uansett hvilket sosialt medium barnet deres er på. Mamma har alltid hatt full kontroll på kontoen min og på det jeg har lagt ut, noe jeg er takknemlig for.

