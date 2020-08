Sirkuset fortsetter dersom Trond Giske blir fylkesleder

Dette er Eggens dom over at Hareide blir RBK-trener

Valgkomiteen jobber på spreng fram mot det korona-utsatte fylkesårsmøtet 29. august. Stadig mer trekker i retning av at Trond Giske kan bli Trøndelag Aps nye leder. Han har støtte fra et flertall av delegatene og trolig også i valgkomiteen. Mandag ble det kjent at de store og toneangivende lokallagene i Verdal, Steinkjer og Stjørdal stiller seg helt og fullt bak Giskes kandidatur, mot at norddelen av fylket tilgodeses med to nestledere. Også dette øker sannsynligheten for at Giske blir ny fylkesleder.

Hvor viktig og betydningsfullt er et fylkeslederverv i Arbeiderpartiet egentlig? Det er selvsagt en framtredende rolle regionalt som gir tilgang til sentrale partiorganer. Men hvor mange fylkesledere kan du egentlig navnet på, det være seg i Arbeiderpartiet eller i andre partier? Ikke særlig mange, om noen.

Likevel: Å bli leder i Arbeiderpartiets største fylkeslag vil være en stor personlig seier for Trond Giske. Først og fremst fordi han dermed har gjenreist tilliten til seg selv på hjemmebane etter det dramatiske fallet i 2018, der han trakk seg som partiets nestleder etter flere varsler om brudd på partiets retningslinjer for seksuell trakassering. Å bli fylkesleder i Trøndelag er en milepæl i hans prosjekt for politisk rehabilitering.

Men er det en seier for Arbeiderpartiet om den tidligere nestlederen blir fylkesleder i Trøndelag? Neppe. Det betyr framfor alt at «sirkus Giske» fortsetter, en forestilling som så langt har vært til plage for partiet, en kilde til splid og uro internt. I et større intervju i Vårt Land pekte Marianne Marthinsen, et av partiets unge kvinnelige talenter, på Giske-saken som en av grunnene til at hun slutter i politikken. Saken gjorde miljøet i stortingsgruppa vanskelig. Folk mistet tillit til hverandre, og konfliktnivået ble høyt. Hun er særlig kritisk til at det ble stilt spørsmål om motivene til varslerne, om hvorfor de varslet og hvem som sto bak dem.

Marthinsen synes ikke Giske har tatt nok ansvar, at han burde satt partiet foran seg selv og gitt det ro. Skulle han fulgt Marthinsens oppskrift, burde han trukket seg rolig ut av politikken framfor å søke nye tillitsverv. Som fylkesleder i Trøndelag, og med en sannsynlig renominasjon til neste stortingsvalg, vil han fortsatt ha full tilstedeværelse i partiets sentrale organer. Det legger neppe noen demper på det som beskrives som et giftig klima i Arbeiderpartiet, der metoo-varslene mot Giske blant annet har blitt skrevet inn i en fortelling om politisk maktkamp i partiet.

Det er ikke slik at trønderne, dersom de velger Giske som leder, nødvendigvis gir blaffen i hele metoo-bevegelsen. Ap er et likestillingsparti, også i Midt-Norge. Det finnes motkrefter til Giskes kandidatur også her. Mange mener likevel Giske har gjort opp for seg. Han har beklaget upassende oppførsel og trakk seg som partiets nestleder. De synes Giske, i likhet med andre i samfunnet som har trådt feil, fortjener en ny sjanse. At Giske anses som den sterkeste politiske kraften i et Trøndelag der Arbeiderpartiet gikk kraftig tilbake i siste valg, har sikkert bidratt til å sette fart på tilgivelsen. Trøndelag Ap trenger en tydelig spydspiss som kan sette ny fart i partiet.

Giske har som sagt beklaget upassende oppførsel, men han hevder at det også har kommet flere grunnløse og falske varsler. Selv om han utad har tonet ned betydningen av fylkesledervalget, er det åpenbart viktig for ham å bli trodd av sine egne og gjenreise tilliten både som politiker og menneske. Ledervervet betyr nok mer for ham enn det han har gitt uttrykk for.

Hvorvidt Trøndelag er et første steg på vei tilbake til makt og innflytelse i Ap nasjonalt, er mer usikkert. Selv om NRK gjorde et poeng av at partileder Jonas Gahr Støre ikke ville utelukke at Giske kunne bli statsråd i en eventuelt ny Ap-ledet regjering, er det bortimot utenkelig at Støre vil påføre seg selv en sånn belastning. Bråket rundt Giske-saken ville i så fall nådd nye og ukjente høyder. Støre svarte simpelthen det han trodde ville skape minst mulig oppmerksomhet og friksjon om en sak som har forfulgt ham i over to år.

Med Trond Giske som betrodd fylkesleder i Trøndelag må Støre belage seg med å leve med sirkus enda en god stund.