Trenger vi å spise kjøtt hver dag, til hvert måltid?

I partilederdebatten forrige torsdag gjorde leder av Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, det igjen klart at MDGs tiltak om kjøttfri mandag bare er «tullprat».

Selv lurer jeg på hvorfor ikke MDG tør å føre en enda tydeligere politikk mot nordmenns overkonsum av kjøtt. MDG nøler ikke med å moralisere rundt folks reisevaner, men nordmenns middagstallerkener får i stor grad ligge i fred.

MDG har foreslått konseptet kjøttfri mandag flere steder i Trøndelag , som innebærer at det i kommunale kantiner ikke skal serveres kjøtt i lunsjen på mandager. Det er forståelig at noen oppfatter dette som et moraliserende politiske tiltak. Men det samme kan vi også si om nøkkelhullmerking, økt sukkeravgift, og om bedrifter som tilbyr gratis trening i arbeidstida. Alt dette er tiltak som skal oppmuntre befolkningen eller ansatte til å ta klokere valg, moraliserende eller ikke.

Hvis du spiser tre måltider om dagen, så spiser du totalt 21 måltider i løpet av en uke. Dermed vil kjøttfri mandag føre til at ett av dine 21 måltider i løpet av en uke vil være regulert kjøttfritt. Når vi ser på hvilke klimagassutslipp kjøttkonsumet vårt faktisk medfører, fremstår dette som et svært forsiktig klimatiltak.

Er det virkelig slik at vi trenger å spise kjøtt hver dag, til hvert måltid? Nordmenn spiser i dag dobbelt så mye kjøtt som i 1950, så det er på ingen måte tradisjon for at vi skal spise kjøtt til hvert måltid. Ei heller er det et behov.

Det er på tide å legge fra seg fordommene: Redusert kjøttkonsum er ikke bare for alternative veggiser, dyrevernere og MDG-velgere. Det er noe vi alle må skjønne at er smart.

Forskningen taler sterkt for at vi bør spise mindre kjøtt. Redusert kjøttkonsum er et av de mest effektive tiltakene som beskrives i Klimakur-rapporten , og hvis vi alle dropper bare én kjøttmiddag i uka, vil vi i løpet av ett år kutte utslippene tilsvarende det å fjerne 170 000 biler fra veiene, ifølge Framtiden i våre hender .

Nesten 15 prosent av de globale, menneskeskapte klimagassutslippene kommer faktisk fra husdyrproduksjon. Til sammenligning kommer kun to prosent av utslippene fra å fly. Husdyrproduksjonen står altså for mer enn syv ganger så store klimautslipp globalt som luftfarten.

Hver dag tar du valg som påvirker vår felles klode. Du tar et valg når du bestemmer at du vil sykle til jobb i stedet for å kjøre bil. Du tar et valg når du går i butikken og kjøper biff med bearnaise i stedet for bønner og blomkål. Det er ikke alltid enkelt å velge klimavennlig, men nettopp derfor må vi styre unna en «alt eller ingenting»-psykologi. Samtidig som vi kutter ned på kjøttkonsumet vår, så må vi respektere at mat også er kultur og tradisjoner. Så, når min trønderske stefar inviterer til sodd, ja, da blir det sodd.

Klimakrisen reddes neppe av vegetarianeren som roper at du ikke skal spise kjøtt, eller veganeren som sier at kostholdet ditt er forkastelig hvis du velger å spise egg. Det er ikke slik mennesker oppmuntres til å ta flere klimavennlige valg.

Det vi trenger er politiske tiltak som hjelper oss i riktig retning, og kjøttfri mandag er en god start. Kanskje kjøttfri onsdag og fredag blir det neste, eller kanskje det finnes andre gode tiltak som kan bidra til å redusere kjøttkonsumet vårt.

Ikke minst trenger vi en mer balansert debatt om hvilken rolle kjøttet bør ha i kostholdet vårt. Klimagevinsten som det reduserte kjøttkonsumet vil gi, må formidles på en saklig og ikke-avskrekkende måte. Samtidig må vi tørre å oppfordre til handling.

Derfor vil jeg ikke be deg slutte å spise kjøtt, men jeg har tre konkrete oppfordringer som jeg håper du vil vurdere:

1. Bytt ut halvparten av det røde kjøttet du spiser, med fisk eller grønt.

2. Velg norsk, kortreist kjøtt. Norsk kjøtt bidrar til mindre klimagassutslipp enn importert kjøtt, og norsk landbruk har gode ambisjoner om å kutte ned på utslippene .

3. Ikke kast kjøttet! Matsvinn er en av de store klimaverstingene, så hvis du først skal spise kjøtt, spis det for all del opp.

Glem alt pratet om økologisk mat og chiafrø - vi trenger ikke å gjøre det så komplisert. Men husk at hvis du litt oftere klarer å ta gode, klimavennlige valg, så gjør du en innsats for generasjonene som kommer etter oss. Og det skulle bare mangle.

