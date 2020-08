Skistad om sitt store forbilde, Northug: – Jeg håper at han kan vise at han er bedre enn dette

Et stort steg for Giske, men et tilbakeskritt for partiet

Lege sier at Navalnyj er for syk til å flyttes

Saken oppdateres.





Presseveteran Sven Egil Omdal fortjener støtte i kampen mot en av de mest irriterende trendene i norske medier: Utelukker-ikke-journalistikken. Selv de store mediene i Norge har kastet seg på galeien, som ofte fører til det motsatte av folkeopplysning. Stort sett er det en lat og feig måte å konstruere en nyhet på. Jeg utelukker ikke at det finnes tilfeller som kan forsvares, men de er få.

Kan du utelukke, spør journalistene. Når Dagsrevyen slår på stortromma med at Jonas Gahr Støre ikke kan utelukke at Trond Giske blir statsråd, og Aftenposten sender nyhetsvarsel om at helsedirektøren ikke utelukker portforbud, er det nesten så jeg venter på at noen ikke kan utelukke at korona kommer fra aliens. Ingen har ennå utelukket det, men er det sannsynlig?

Hva er det egentlig vi kan utelukke? Bortsett fra at Brann vinner serien og at det en gang blir slutt på køa i Klett-krysset, er det ikke så mye. Det meste kan ikke utelukkes. Derfor er det desto rarere at så mange reportere velger å spørre om ting som er lite sannsynlig.

Hadde det enda vært den trønderske varianten av idiot-frasen, med understatement: Ska itj sje bort fra. Du skal ikke se bort fra at jeg tar en tur innom i helga. Det betyr nesten det det motsatte av å ikke utelukke. Mer raffinert låter det også. Du skal ikke se bort fra at jeg slår eller logger av neste gang noen spør om å utelukke.

Les flere kommentarer av Terje Eidsvåg