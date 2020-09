Mye tyder på at trøndersk politi ser for lite film

Den besynderlige saken i Sør-Trøndelag tingrett om politiets beslag av veteranbilentusiast Roger Storli Arntzens 1972-modell Volvo politibil, tyder på at trøndersk politi ser for lite film. Kanskje burde de til og med starte med barnefilm.

Den omstridte bilen er faktisk ett år eldre enn 73-modellen som lyder navnet Pelle Politibil i en rekke norske barnefilmer. Bilfiguren ble skapt av en politimann i Bodø på 80-tallet for å lære barn trafikksikkerhet. I den litt irriterende sangen om Pelle heter det at han er redd for å fange tyver, men at han kan prate, tenke og tralle en sang.

Forsvareren i tingretten avviste forvekslingsfare med dagens politibiler og hevdet den minner mer om kriminalbetjent Hermansens doning i Olsenbanden-filmene. Noen av de beste bilscenene i norsk film er i «Olsenbanden og Dynamitt-Harry»(1970), hvor det i virkeligheten var rallylegende Trond Schea som satt bak rattet.

Om ikke politifaglig så filmatisk, er de to siste animerte filmene om Pelle Politibil klart best. «Pelle Politibil går i vannet», kan være til trøst for lovens lange arm som ikke fikk rettens medhold i at den gamle bilen kan forveksles med dagens polititjenestebiler eller svekke tilliten til den offentlige myndighet. Den siste filmen, hvor politimesteren og etterforsker Richard faller for kvinnelige bobilturister på jakt etter truede dyrearter, er det nok beste å vente litt med.

