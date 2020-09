Forskjell på folk

Saken oppdateres.

Jeg skrev for noen dager siden en kommentar der overskriften var at «rike pensjonister trenger ikke mer penger». Som ventet fikk jeg motbør. Pensjonistene er ikke rike, de er fattige, raste noen i kommentarfeltet.

De hadde kanskje ikke lest hele teksten, for poenget mitt var at det er stor forskjell på pensjonistene. Mange har god råd. Selv kommer jeg nok også til å klare meg, når den tid kommer. Men en god del, særlig de enslige minstepensjonistene, nærmer seg fattigdom. Derfor skrev jeg at de må få et kraftig løft.

På TV samme kveld fortalte en kvinnelig minstepensjonist at hvis hun hadde vært enslig, ville hun hatt 13 000 kroner i måneden å rutte med. Senere ble jeg oppmerksom på en leilighet på 70 kvadratmeter på Frogner i Oslo. Den ble solgt for 9,7 millioner kroner. Skal du låne hele summen, må du med dagens lave rente betale 39 000 kroner i måneden i renter og avdrag. Minstepensjonisten på TV måtte altså hatt tre ganger så stor inntekt bare for å betjene lånet.

Likevel er Norge et av verdens «likeste» land. Noen bor riktignok i villa til 30 millioner kroner i Bærum og kjører dyr elbil til kontoret. Andre lever på 13 000 i måneden og bruker en gammel damesykkel til butikken for å kjøpe den billigste maten de finner. Men pytt, pytt, ikke særlig forskjell.

Hvis minstepensjonistene hadde vært i jobb og betalt til folketrygden, hadde de klart seg godt, vil noen innvende. Men hun med damesykkelen hadde kanskje fem unger, ingen barnehage, og mannen var til sjøs. Nå venter jeg spent på hva kommentarfeltet mener denne gangen.

