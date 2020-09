Erna har heller ikke gått ut på dato

Timer før Jämtland blir rødt igjen skyndet nordmenn seg over grensa for å handle

Saken oppdateres.

Det begynte som det av og til gjør på Høyres landsmøter, med litt pomp og prakt. «Ja, vi elsker», hilsen til Kongehuset, litt opera og sving. Så var det klart for stjerna - Erna. Bare «Nystemten» manglet. Talen til landsmøtet fortsatte i kjente toner. Det vil si at Solberg nå snakker enda mer om grønne jobber. Men det startet med det som opptar oss alle, og som vil prege norsk politikk de nærmeste årene: Hvordan vi skal komme oss ut av koronakrisen på god måte?

- Jeg har en drøm om at vi tar vare på hverandre, sa Erna, og gjorde Jahn Teigens ord til sine. Det var klart for dagens første applaus fra en amputert landsmøtesal. Store deler av deltakerne fulgte landsmøtet digitalt slik vi er blitt vant til i samfunnet ellers. For alvoret er langt fra over, advarte statsministeren. Og vi trenger optimisme framover. Det blir fortsatt restriksjoner og tiltak før det blir bedre. Men Solberg hadde en drøm til: Hun håpet alle kunne feire juleaften sammen med sine slik de alltid har gjort. Det forutsetter at vi fortsetter dugnaden, som vi er blitt så flinke til - de fleste av oss.

Det bragte Solberg raskt over på næringslivet. Om alle de bedriftene og kreative enkeltpersonene som snudde seg rundt da det så som mørkest ut. Omstilling er nemlig nøkkelordet for å lykkes for mange som nå sliter, og for bedrifter som skal lykkes framover. Her viste Solberg til flere som har lyktes både på hjemmebane og ute. Høyrelederen brukte også litt tid på å snakke om at alle skal kunne skaffe seg kunnskap slik at de kan få en trygg jobb. Ingen skal gå ut på dato, sa Solberg. Med mindre de selv velger det.

En av de som nå velger å forlate toppledelsen frivillig, er 2. nestleder Bernt Høie. For noen kan kanskje dette landsmøtet virke litt unødvendig. Det er utsatt fra våren på grunn av koronaen, og det er først på landsmøtet neste vår de store sakene skal vedtas. Men Høyre skal fornye seg litt. Inn for Høie kommer olje- og energiminister Tina Bru. Hun er en mulig arvtaker etter Solberg, men det skjer neppe med det første. I alle fall ikke om Høyre fortsetter å seile i medvind på meningsmålingene og at Solberg ønsker å fortsette. For det er liten tvil om hvem som er Høyres beste kort fram mot valget neste år.