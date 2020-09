Sjefene jubler, men vi får vondt og savner hverandre

Innrømmer svikt: Manglet liste over hvem som var til stede under fredagsbønnen

Vi som har jobb, full lønn og delvis jobber hjemme, har nok ikke så mye å klage over, sammenliknet med arbeidsledige, permitterte og folk som opplever økt arbeidspress under koronakrisen. Svært mange kan dessuten ikke ha hjemmekontor i det hele tatt. Sykepleiere, håndverkere, industriarbeidere, butikkmedarbeidere, sjåfører og mange andre må møte på arbeidsplassen.

Likevel: Mange sjefer er så begeistret for hjemmekontor at de mener ordningen skal fortsette, også i normale tider. Det vil i så fall endre norsk arbeidsliv, og for vanlige folk tror jeg ulempene er større enn fordelene.

Folk er riktignok forskjellige. Noen trives med å jobbe mest mulig hjemmefra, andre vil heller være på kontoret og møte folk, slå av en prat ved kaffemaskina og få ideer i møte med andre. Alle vil gjerne ha stor fleksibilitet og jobbe hjemmefra av og til – men hvis vi blir tvunget til å sitte hjemme, oppstår en serie problemer.

Selv kjenner jeg det mest i ryggen. Fra midten av mars satt jeg sammenkrøket ved spisebordet og hakket løs på en laptop, i time etter time, måned etter måned. I mai gikk snøskurene ute, så jeg ble sittende. Digitale meldinger tikket inn gjennom mange kanaler, og jeg hadde møter på Teams og Zoom og hva det heter.

Ryggmusklene låste seg fullstendig, og da arbeidsdagen var ferdig, måtte jeg ta to Paracet og legge meg nedpå før jeg tok ei økt til. PC-en sto jo på spisebordet uansett. Arbeid og fritid skled over i hverandre. Dessuten tok jeg med meg den dårlige ryggen inn i sommerferien. Jeg klager ikke på arbeidsgiveren, som anbefalte at jeg skulle ta med kontorstol og utstyr fra jobben. Behandling av fysioterapeut fikk jeg også.

Men jeg har en mistanke om at en del arbeidsgivere gjør det enkelt for seg selv. De jubler over at hjemmekontor fører til mer digitalisering, mens de glemmer at mennesker er sosiale vesener.





De kan til og med ha brutt loven etter at de sendte hjem medarbeiderne rundt 12. mars. Ikke bare arbeidsmiljøloven, men også arbeidsplassforskriften. Den er streng og gir detaljerte pålegg om hvordan arbeidsplassen skal utformes – også når folk jobber hjemme. Brudd på forskriften har ei strafferamme på ett års fengsel. Og hvor godt blir ansatte fulgt opp hvis sjefene bare ser dem på en skjerm en sjelden gang?

Fysioterapeuter forteller til Adresseavisen i dag at folk som har hatt kontorjobb i opptil 20 år uten problemer, plutselig har fått plager og behov for behandling. Hjemmekontor er årsaken.

Feil stol, feil bord og dårlig rygg er likevel ikke det verste med å ha hjemmekontor. Ukeadressa fortalte lørdag at det som virkelig plager folk, er at de ikke kan møte kolleger. En undersøkelse som forskere ved NTNU og Sintef har gjennomført, viser at selv om hjemmekontor fungerer, vil de fleste mye heller være på jobben. Det de savner aller mest, er de uformelle møtene og praten ved kaffemaskina.

Ensomhet er et betydelig problem i Norge. For mange er jobben den viktigste sosiale arenaen de har. Hjemmekontor kan med andre ord gå ut over både den fysiske og psykiske helsa.

Jeg synes også det er ensomt å jobbe hjemmefra. Idéene myldrer heller ikke når du sitter ved spisebordet og ser på tomme kaffekopper som hoper seg opp. Kreativiteten avtar. Hva idétørke vil koste norsk næringsliv på lengre sikt, har nok ikke sjefene regnet på.

Det de antakelig har regnet på, er hvor mye de kan spare hvis de kan flytte businessen til mindre lokaler. Hvis et visst antall medarbeidere alltid skal sitte hjemme, kan kontorlandskapet krympes kraftig.

Og hva betyr det for deg og meg? Strømregninga vil øke, for du trenger høyere temperatur når du er hjemme dagen lang enn hvis huset står tomt i timevis. Hvis vi stadig må jobbe hjemmefra i årene som kommer, kan noen få behov for å oppgradere bredbåndet. Vil arbeidsgiveren betale for det? Mange vil få behov for et eget arbeidsrom. Det er det slett ikke alle som har, så kanskje vi må kjøpe ny leilighet. Billig for bedriften, dyrt for de ansatte.

Jeg møtte forresten en kar ved kaffemaskina før helga. Etter en periode på kontoret skulle han – som meg – tilbake til hjemmekontor fra mandag. - Noe helvetes dritt, sa han. Mange er helt i det.

