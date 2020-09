Ikke lev i «fantastisk film!»-bobla!

Saken oppdateres.

Nylig kom Netflix ut med filmen «Cuties», om 11 år gamle Amy som gjør opprør mot sin konservative families tradisjoner. Hun blir fascinert av en dansegruppe inspirert av dagens populærkultur. Flere tusen har oppfordret til boikott og mener filmen oppfordrer til pedofili. Her vil jeg bruke konkrete eksempler fra filmen for å vise mitt ståsted, som en person som prater med barn, som forteller sine aller mørkeste hemmeligheter. Jeg har i mange år tipset om pedofile, sporet opp gjerningspersoner og hjulpet ofre. Jeg har sett mye sykt, og etter hvert begynner det å «normalisere» seg i hodet, kan man si. Man blir ikke like kvalm og uvel lengre. Men da jeg kom over klipp fra filmen «Cuties», følte jeg meg uvel igjen.

Tro meg, jeg forstår intensjonen til filmskaperne. Barn, barneklær og dukker blir stadig seksualisert. Korte skjørt, pads i bikini topper, dukkers om lager lyder om du gnir dem i skrittet. Barn har sin egen seksualitet. Og de har også rett til å ha den, i fred. Filmen startet helt fint, med korte danseklipp, snakk om nakenbilder og kjønnsorganer. Om klær, gutter og sminke. Dette er innafor. Problemet mitt er ikke filmens budskap, men diverse klipp som ikke burde vært med, eller som burde ha blitt endret.

Det første jeg reagerer på er: Må barna gå i overdrevent lettkledde klær absolutt hele tiden? En konkret scene, 42 minutter ut i filmen, viser Amy som danser svært utfordrende med rompa. Hun lager seksuelle ansiktsuttrykk og tweker på bakken mens hun slår med hånda. Dette er liknende dans som en TikTok-trend til Cardi Bs sang «WAP» som står for «wet ass pussy». Jentene øver på dans og tar hverandre på rompene. Her reagerer jeg på kameraets vinkling. Flere ganger zoomes det så rompene dekker hele skjermen. Jentene drar i hverandres shortser, slår på rompa, tar fingre seksuelt i munnen og rører leppene. Det her er for drøyt. Må de zoome inn?

59 minutter uti er det igjen konstant zooming på lettkledte kropper. En tar det ene benet opp i stående spagat i en liten shorts. Kameraet zoomer mot kjønnsorganet, mot kroppene og mye romperisting. Må de zoome inn – og må det vare så lenge? Etter 1 time og 11 minutter havner Amy i en slags transe, lettkledd i trusa med seksuelle bevegelser. Hva i alle dager er dette godt for - så lenge? Etter 1 time og 22 minutter starter dansen de fleste har sett klipp av. For mange er dette det eneste de har sett. Dansen er som tatt ut fra en Cardi B-musikkvideo, og blir mer og mer drøy. Jentene sprer beina, mye romper, bøying og hender som berører. Det zoomes mot kjønnsorgan og på ett tidspunkt har en jente hånden over kjønnsorganet. Fingrene i munnen, seksualiserende blikk og rompene gnis mot hverandre. De voksne begynner å reagere langt uti dansen, men det ser vi ikke mye av.

Problemet mitt er ikke meningen bak filmen, den er god. Seksualisering av barn er et tema vi burde prate mer om. Problemet er at det mangler reaksjoner på det jentene gjør. Voksne mennesker zoomer inn og klipper inn rompene og nære kjønnsorganene på 10-12 år gamle jenter. Kunne de gjort dansene kortere - og uten å gi gratis onaneringsmateriale til pedofile?

Jeg stiller meg også spørsmålet: Hva med disse unge skuespillerne? Har noen tenkt på dem? Film-folka fikk det som de ville. De provoserte. De sjokkerte. Men til hvilken pris for barna? Må vi virkelig seksualisere barn for å bevise at seksualiseringen finnes? For det er vi klar over. Det som mangler, er mer handling mot at det skal skje! Og det synes jeg ikke filmen viser. De voksne burde ha skreket «stopp!» og skrudd av musikken. Filmen burde vist hvorfor seksualiseringen er farlig. Netflix måtte trekke den første posteren fordi den seksualiserte barn.

Vi voksne forstår kanskje filmen, men barn vil bare se noen jenter som er råkule og flinke til å danse. Terje Eidsvåg skrev en kommentar om at protester og reaksjoner mot filmen av folk som ikke har sett den, er et sykdomstegn. Jeg sier meg uenig. Jeg sier det er bra! Det viser at flere ikke vil se scener det barn blir seksualisert. Det viser at vi føler avsky for seksualisering av barn. For det er det disse scenene jeg har beskrevet, er. Kristin Oudmayer, direktør Barns rettigheter og bærekraft, Unicef Norge sier i VG at voksne burde se «Cuties». Jeg forstår hva hun mener. At de seksualiserte scenene er for å vise hva som skjer. Men det som skremmer meg, er at mange som jobber med barn og unge er totalt blendet av den fantastiske meningen bak filmen. De glemmer barna som er med og hvem som utnytter seg av det. Jeg undrer: Kan dette normalisere andre slike typer filmer?

Jeg ber dere tenke dere litt om, og ikke leve i denne «fantastisk film!»-bobla kun fordi meningen bak er god.