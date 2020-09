Høyhus i Midtbyen vil skremme vekk folk

Saken oppdateres.

- Dette er nesten som å gå inn for å rive Nidarosdomen, var min første tanke da jeg hørte Arbeiderpartiets gruppeleder Roar Aas i forrige uke. Under NTNU og Adresseavisens folkemøte om byutvikling sa han høyt og tydelig at Ap går inn for bygninger på opptil 12 etasjer i Midtbyen. 12 etasjer er 40 meter eller enda mer. Det er like høyt som spissen på det omstridte Powerhouse på Brattørkaia.

Mandag viste det seg at Aas ikke hadde partiet med seg på de luftige planene. Da var det gruppemøte i Ap, og de reduserte byggehøyden til Aas med cirka 15 meter. De gikk ned fra 12 til sju etasjer. Høyere vil de ikke ha det.

Men mye kan bli ødelagt i Midtbyen hvis utbyggerne nærmest automatisk får bygge sju etasjer høyt. Det er mye høyere enn dagens maksgrense. Den er fastslått i Midtbyplanen, som sier at det ikke skal bygges høyere enn fire etasjer innenfor elveslyngen. Politikerne har riktignok gitt en rekke dispensasjoner, slik at flere nye bygg er høyere – men fortsatt er det strengt tatt fire etasjer som gjelder.

Midtbyplanen er 40 år gammel og er muligens moden for enda flere justeringer enn de som allerede er foretatt. Men 12 etasjer er virkelig drøyt. Da Aas snakket på folkemøtet, lurte jeg på om han ville smelle opp høyhus ved Vår Frue kirke? Eller i parken bak rådhuset, slik at politikerne kan se ut på glass og betong i stedet for trær og gress?

Fullt så ille er det altså ikke, men de 12 etasjene som ble redusert til sju, forteller om en holdningsendring blant sentrale politikere i Trondheim. Den endringen blir nok tydelig når bystyret denne uka skal diskutere framtidige byggehøyder i Midtbyen.

Holdningsendringen viste seg også byggehøyder i Midtbyen ble behandlet i areal- og samferdselskomiteen for et par uker siden. Politikerne gikk inn for å bygge atskillig høyere enn saksbehandlerne i kommunen.

- Vi må kvitte oss med høydeskrekken, vil nok en del politikere si i bystyret. Joda, men det betyr ikke at vi kan bygge høyt overalt. Selv er jeg tilhenger av høye bygninger og synes Manhattan er et av verdens mest fascinerende byområder. Men Midtbyen har en helt annen historie. Hvis det er ett sted i Trondheim høyhus bør unngås, er det der.

Ivar Koteng, som har peiling både på eiendomsutvikling og penger, har skjønt det. Under folkemøtet sa han at det vil være en stor tabbe å bygge høyt i Midtbyen. Koteng mener seks etasjer bør være maksimum og at høyere bygninger vil ødelegge byens identitet og kulturhistorie.

Koteng snakker nok ikke bare ut fra idealisme. Antakelig tenker han også på at høye hus i Midtbyen blir ulønnsomt, i hvert fall i et mer langsiktig perspektiv. Hvis høyhus skal overdøve det historiske preget, blir Midtbyen mindre attraktiv både for beboere, turister og kunder. Det er ikke uten grunn at folk liker Bakklandet best.

Jo, Midtbyen trenger flere innbyggere, blant annet for å øke aktiviteten i sentrumsgatene. Men de som tror det aldri har bodd så få personer i Midtbyen som i dag, tar feil. Antall innbyggere i Midtbyen har faktisk økt jevnt og trutt i 40 år. I 1980 bodde under 3000 personer i Midtbyen. Tallet nærmer seg nå 5000 og er enda høyere hvis vi tar med studentene.

Fornuftig fortetting og tiltrekkende bomiljø er det som skal til for at flere flytter til Midtbyen, ikke høye bygninger som vil kaste skygge over murgårder og trehus i to etasjer. Dessuten er det minst like viktig at flere bosetter seg tett inntil sentrum, der de kan gå, sykle eller komme seg fort inn til byen med buss. Trondheim har mange slike sentrumsnære områder å ta av. Nyhavna er ett eksempel.

Mens vi bør unngå å bygge høyt og stenge utsikten mot fjorden, er det store muligheter sørover, på begge sider av E6 helt fra Elgeseter til Kroppan bru. Der har vi allerede et høyhus på Lerkendal, og det er plass til mange flere, så lenge de bygges på en god måte. De må både være visuelt sett tiltalende og ha gode uteområder.

Roar Aas og andre høyhustilhengere kan dessuten merke seg det som nå skjer på Bryne i Rogaland. Et 20 etasjer høyt nybygg har endret vindforholdene så kraftig at folk sliter med å gå oppreist.

En forsker ved Universitetet i Stavanger sier til NRK at vi ofte bygger høyhus uten å ta hensyn til vind. Det kan skape utrivelige sentrum og i verste fall være livsfarlig, mener han.

Trondheim har et trivelig sentrum. Fortettingskåtheten må tøyles, slik at det ikke blir utrivelig.

