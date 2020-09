Kan dagsformen avgjøre USA-valget?

Bekymret for at noen får for mye gjeld - vil stramme inn på utlån

New York Times har fått tak i innholdet i Donald Trumps selvangivelser fra to tiår. Søndag publiserte avisen saken som viser at Trump ikke har betalt inntektsskatt i det hele tatt i ti av de siste 15 årene. Det har han klart blant annet ved å føre opp ulike fradrag som reduserte inntekten, som 700 000 kroner i frisørregninger, ifølge avisen. Det er det dobbelte av det Trumps republikanske kjernevelger, den hvite industriarbeideren, tjener i året. Dersom han fortsatt har jobb.

Demokratenes presidentkandidat, Joe Biden, leder klart på meningsmålingene, men ekspertene tør foreløpig ikke spå valgutfallet. Vi i Norge blir beskyldt for ikke å forstå amerikanske velgere. Det er sikkert riktig. Derfor håper vi presidentdebatten i natt kan gi noen svar på disse spørsmålene:

1. Vil dagsformen til snart 78 år gamle Joe Biden avgjøre valget?

Trump beskylder Biden både for å være senil og gå på medisiner for å holde det gående. Men ifølge eksperter har Biden alltid vært litt slentrende i stilen. Og demokratene mente også George W. Bush kunne være litt fjern da han stilte til debatter. Det viste seg at Bush utnyttet det til sin fordel. Men én enkelt bemerkning i en av debattene kan slå svært uheldig ut, og Trump vil spille på Bidens alder og mentale tilstand.

2. Vil skattesaken, «Black Lives Matter», koronakrisen, USAs økonomi, høyesterettsutnevnelsen eller flere andre enkeltsaker avgjøre valget?

De kraftige opprørene etter at politiet drepte flere svarte i USA, kan slå begge veier. Rasisme-beskyldningene slår mot Trump, men han spiller på kaoset og manglende lov og orden. Dette er trolig ingen vinnersak for noen av presidentkandidatene. Skattesaken kan avgjøre et ellers svært jevnt valg, men er ikke avgjørende.

Utnevnelsen av ny republikansk høyesterettsdommer vil endre USA, men det er trolig lite demokratene kan gjøre for å stoppe det. Trump vil mene at USAs økonomi gikk godt frem til koronakrisen, men at Kina har skylda for konsekvensene. Eksperter mener koronahåndteringen kan være en joker i dette valget. Spesielt dersom det ikke kommer vaksine og at Biden klarer å overbevise velgerne om at Trumps håndtering har ført til svært mange dødsfall.

3. Vil Trump og republikanerne godta et valgnederlag, og vil demokratene akseptere at Høyesterett eventuelt avgjør resultatet?

Trump har sagt at han ikke uten videre vil godta et resultat, spesielt dersom det avgjøres av poststemmene. Flere sentrale republikanere har imidlertid sagt at de vil følge velgernes dom. Men: Hva skjer dersom USA opplever en situasjon som under valget i 2000, da slo Bush demokraten Al Gore med drøyt 500 stemmer etter at Høyesterett hadde avgjort valgresultatet? Trolig vil republikanerne lede før poststemmene er talt opp, men disse stemmene utgjør over ti prosent og har tradisjonelt hatt en overvekt av demokratiske stemmer. Blir det jevnt, vil republikanerne sannsynligvis ta saken helt til Høyesterett. Dersom demokratene vinner klart, slik meningsmålingene tyder på i øyeblikket, vil Trump bli tvunget av sine egne til å gå av.

Dersom valgresultatet ender i Høyesterett, der republikanerne har et flertall, øker sjansen for at Trump bli sittende i fire nye år. Det vil demokratene oppfatte som et ran av valget. Det kan ende med demonstrasjoner i amerikanske byer, slik vi ser i Hviterussland. Det eneste som kan hindre det, er at demokratene vinner flertallet i senatet, slik at de kan motarbeide Trump derfra i hele perioden.

Et annet interessant poeng er hva som skjer dersom Trump får fornyet tillit. USA har allerede endret seg politisk, og de to partiene er polariserte. Flere mener at sentrum i amerikansk politikk nærmest er utradert. Biden regnes riktignok som en sentrumspolitiker, men dersom demokratene taper valget, vil ytterfløyene i begge partier bli enda sterkere.

4. Hvordan kan amerikanske velgere støtte en politiker som Trump, som de fleste nordmenn anser som helt uspiselig?

USA er sammenlignet med Norge sterkere knyttet til bibelen og flagget – til religion og patriotisme. Trump har i flere politiske saker også innfridd det han lovte før forrige valg. Han framstår for amerikanerne som en slags actionhelt. Han er dyktig til å identifisere sine fiender og slukke branner som han selv har tent på. Og så lykkes han ganske godt med å definere kritikk som falske nyheter, og de som kommer med kritikken som juksemakere. Bidens fortrinn er at han framstår som normal.

Så gjenstår det å se om amerikanerne vil ha mer action eller en mer normalisert hverdag? Valget den 3. november vil ikke bare forme USA de neste årene, men også påvirke vår hverdag.

