Når politikk hermer fotball

Politikk er ikke morsommere enn fotball. Derfor er det kanskje ikke så rart at norske politikere lar seg inspirere av nettopp fotball. Lenge handlet det mest om pinlig forslitte språklige bilder om å stå sammen som et lag, gjøre hverandre gode og score i debatten.

Så kom den enda pinligere fasen hvor politikere tilsynelatende gjorde hva som helst for å sole seg i fotball. Vi som trodde bunnen var nådd da Arbeiderpartiets leder Thorbjørn Jagland stilte med Rosenborg-skjerf på tv da RBK møtte Molde i 1999, tok dessverre feil. Han ble ekskludert fra supporterklubben til Strømsgodset, uten at det ser ut til å hindre politikere i å være medgangssupportere når anledningen byr seg.

De siste ukene har norsk politikk imitert fotball på en ganske annen måte. Per Sandberg har gått fra Frp til Liberalistene, Geir Lippestad og Odd Anders With har gått fra Ap og KrF til det nye partiet Sentrum. Den største overgangsbomba er likevel at Jan Bøhler går fra Arbeiderpartiet til Senterpartiet.

Det ser ut som vi trenger et såkalt overgangsvindu i norsk politikk også. Overgang til annet parti bør for eksempel skje minst to uker før eller etter sesong av Fredrik Solvangs «Debatten» på NRK og kun i måneder med r i. Så kan vi som vil, spise torsk og lure på hva prisen på en spiss som Jan Bøhler blir når russere og saudiarabere begynner å kjøpe opp norske parti. Det går jo den veien i fotball.

