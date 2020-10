Politikere som babler, rammer seg selv

Saken oppdateres.

Hva er det de babler om, tenkte jeg denne uka. Jeg satt og hørte på politikere som diskuterte statsbudsjettet og snakket om formuesskattrabatt på arbeidende kapital.

Jeg fikk gnagsår i ørene og ble så irritert at jeg laget en grov forenkling: Vi har to typer politikere i Norge. De som snakker om formuesskattrabatt på arbeidende kapital og de som snakker slik at folk forstår dem. Jeg laget meg også en teori om hvordan de to politikertypene har oppstått. Den kommer jeg tilbake til.

Politikere som pakker inn budskapet sitt i lag på lag av språklig jåleri, har plaget meg i mange år. Det samme spørsmålet melder seg hver dag, enten jeg ser Dagsrevyen og debattprogram, hører på nyhetene eller følger med på sosiale medier: Kan de ikke si rett ut hva de mener?

Denne uka har det vært verre enn vanlig, for vi har hatt en ørkesløs debatt om regjeringens forslag til statsbudsjett. Når politikerne for eksempel snakker om «arbeidende kapital», bør de vite at Store norske leksikon definerer begrepet slik: «En upresis betegnelse som hovedsakelig brukes i det politiske ordskiftet». Kanskje på tide at finansministeren og alle rundt ham begynner å snakke mer presist?

Mens gnagsåret i øret gjorde mer og mer vondt, oppdaget jeg at Jan Bøhler mandag kommer til Trondheim for å bli «bokbadet» av Trond Giske. Det betyr at de skal snakke sammen om ei ny bok. Den heter «Østkantfolk» og handler om Bøhlers arbeid som selvutnevnt «ombud» for folk i Groruddalen og andre nabolag på Oslo øst. Han skriver blant annet om kriminalitet, innvandring og integrering.

Utgivelsen er godt timet. Ap-veteranen Bøhler fikk mye oppmerksomhet da han til sterke reaksjoner fra gamle partifeller meldte overgang til Senterpartiet. Den tidligere marxist-leninisten kunne pensjonert seg, men er i vinden som aldri før.

Da jeg hørte at han og Giske skulle komme til byen, tenkte jeg at Bøhler er en politiker av typen som snakker slik at folk forstår ham. Poenget her er ikke om vi er enige eller uenige – men om budskapet når fram.

Vi har utallige eksempler på at budskapet ikke når fram. Politikerne som knapt nok blir forstått, snakker om «krevende utfordringer» når de heller burde sagt «store problemer». De kan nesten ikke starte en setning uten å innlede med «jeg tenker at», og de bruker ord som fasilitere, implementere, respondere, eskalere og adressere.

Her i byen har vi politikere som er opptatt av å rullere KPA-en, og Erna Solberg liker å snakke om momentum. Ordet kommer fra fysikken, men har spredt seg blant næringslivstopper og politikere. Tror Erna at slike ord gir henne et momentum blant velgerne?

Jan Bøhlers nye venn, Trygve Slagsvold Vedum, vet derimot hva som gir ham momentum. Han har tredoblet oppslutningen om Senterpartiet etter at han ble partileder. Partiets standpunkt i omstridte saker er selvfølgelig den viktigste årsaken. Nesten like viktig er det nok at Vedum klarer å fortelle velgerne hva han og partiet mener. Han når fram.

Nå tar jeg sjansen på en grov forenkling til. Vedum snakker tydelig fordi han er bonde. Erna Solberg snakker utydelig fordi hun knapt har hatt en vanlig jobb. Bonden fra Ilseng har vanket i et annet miljø enn hun som var aktiv i Unge Høyre gjennom hele studietiden. Hun gikk nesten rett fra hovedfag i statsvitenskap til Stortinget.

Solberg er riktignok ikke blant våre mest utydelige politikere. Mange mener Ap-leder Jonas Gahr Støre er verre. Han har fått tilnavnet tåkefyrste og gikk – i likhet med mange andre politikere – så å si rett fra studier og akademia til politikken.

Hans partifelle Grete Faremo, som var statsråd i flere regjeringer, er blitt trukket fram som et skrekkeksempel på en politiker som ikke er til å forstå. Håndhevelsesbistand, samhandlingsprosedyrer og sektorovergripende utfordringer var noen av uttrykkene hun likte å bruke. Klinkende klart, alt sammen, eller?

- Broilere, sa far min for mange år siden om politikere som aldri har opplevd en vanlig hverdag i arbeidslivet. Jeg var student selv på den tida og fikk en mistanke om at det lå en ubevisst kunnskapsforakt bak det han sa. Men far min vokste opp med Einar Gerhardsen, som jobbet hardt fra han begynte som visergutt i tiårsalderen. Og bare hør på en av talene hans. Der var det ikke mye tåkeprat.

Etter hvert har jeg skjønt at vi trenger politikere med ulik bakgrunn. Og jeg lurer på hva far min hadde sagt i dag, for nå har vi antakelig flere broilere enn noen gang.

VG skrev for en del år siden at bare én av fire rådgivere i den andre Stoltenberg-regjeringen hadde arbeidserfaring. Jeg blir overrasket hvis noen forteller meg at situasjonen er annerledes i dag. Det høres i hvert fall ikke slik ut – for det er ofte rådgiverne som forteller statsrådene hvordan de skal uttale seg. - Ikke vær altfor tydelig, for da kan noen ta deg, er nok et av rådene de gir.

Ordet «rådgiver» får meg til å tenke på rådgivningsselskap som First House. De har levert en rekke politikere og rådgivere til ulike regjeringer. Sylvi Listhaug (som riktignok snakker svært tydelig) kom derfra da hun i 2013 ble landbruksminister. Mange partier, ikke minst Ap, har hatt tette bånd til First House. Nå har Venstre-leder Guri Melby hyret inn Anne Solsvik som statssekretær i Kunnskapsdepartementet. Solsvik var partner i First House.

Trygve Slagsvold Vedum er tydelig også i sitt syn på PR-byråene. Han har gitt klar beskjed om at Sp ikke skal rekruttere én person fra slike byrå hvis partiet får regjeringsmakt.

Der kan Vedum-en ha sanket enda noen stemmer. Og han gliste nok bredt da han så seg i speilet. - Haha, jeg lykkes hele tida med å tegne et bilde av at det er stor avstand mellom eliten og resten av folket. Der ble bildet enda tydeligere, tenkte han kanskje.

For det er jo det som er hovedproblemet med politikere som babler i vei på sitt eget stammespråk. De bekrefter Sp's bilde av eliten og fjerner seg fra folk. Forstår de ikke det?

