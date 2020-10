Dr. Quickfix på nett? Jeg tror vi skaper masse unødig helseangst

Hva er det beste noen har gjort for deg? Del din historie her!

Saken oppdateres.

I min hverdag som fastlege opplever jeg dette jevnlig: Dilemmaene som oppstår når forventninger og ønsker fra pasienter er i strid med mine faglige og etiske ståsteder. Helt konkret så kan det gjelde et ønske om å få tatt en MR av et kne eller en rygg, der jeg mener det er andre tilnærningsmåter som er bedre, men det kjennes et klart press om å «levere» og å etterkomme pasientens ønske. Vi har mange andre eksempler også, enten vi er fastleger eller andre som jobber i helsevesenet, der det har blitt nye og andre typer utfordringer og dilemmaer enn bare for ganske få år siden.

LES OGSÅ: «Det verste som kan skje nå, er at dere som trenger hjelp, er redde for å være til bry»

Legeforeningen er for tiden med i en stor kampanje, «Gjør kloke valg», der også andre store foreninger innen helsevesenet har blitt med. Kampanjen springer ut fra den verdensomspennende kampanjen «Choosing wisely», som fokuserer på å få redusert overdiagnostikk og overbehandling i helsevesenet. Men det kjennes nesten fåfengt og litt håpløst å være med i en slik kampanje, samtidig som utbudet av private og kommersielle helsetilbud og utbud popper opp, i alle sammenhenger. For bare legg merke til det: Enten man skal ordne seg en ny strømavtale eller gå innom et apotek for å hente en resept: Man møtes med tilbud om «helseavtaler», eller tester som kan tas i farten av kjønnsykdommer, føflekker eller å få satt en vaksine i en fei. Helseangst selger, og det er nok av dem som vil være med og dra nytte av folks redsel for å være eller bli syke.

LES OGSÅ: Jeg er med i barselopprøret!

Jeg skjønner at det høres både enkelt og forlokkende ut, å få fikset helsen sin, tatt en helkropps ultralyd, eller få et kjapt svar på et medisinsk spørsmål med Dr. Quickfix på nettet. Men det jeg er redd folk ikke skjønner, er at dette faktisk er med og undergraver den helt grunnleggende og fantastiske basisen vi har for velferdssystemet vårt, nemlig en likeverdig og rettferdig helsetjeneste! Og hva hjelper det folk og køene, om «alle» får skaffet seg en helseforsikring, som skal gi dem plass fremst i MR-køen…?

Jeg tror vi undergraver oss selv, og skaper masse unødig helseangst, ved å hylle alt som er såkalt «lettilgjengelig». Det har blitt rene mantraet også blant politikere, at det meste er bra om det er lettilgjengelig i helsevesenet. Nei, det er faktisk ikke slik! For det første har jeg en grunnleggende tro på at det er bra både samfunnsøkonomisk og også helsemessig, at vi er noen som har en viss oversikt over folks helse, medisiner, og følger pasienter over tid, for nettopp å få en oversikt og kontinuitet, og det er en egen verdi i det å kjenne pasienten. For en nettlege som ser en pasient for første gang over en skjerm, er det umulig å vurdere helheten, og da er det dessverre altfor for gjort å skrive ut en resept, eller en henvisning til røntgen eller andre dyre undersøkelser. Til og med erfarne hudleger eller fastleger syns det er vanskelig å vurdere en føflekk over video, hvordan kan da en nettlege tilknyttet et apotek gjøre det?

LES OGSÅ: Som nybakt bestemor stiller jeg meg helhjerta bak barsel-opprøret!

De private aktørene på nett, eller apotek og andre som har hurtigtester lignende, reklamerer gjerne med at «du slipper å møte opp hos lege». Hva er det for noe? Det er kjempesynd og betenkelig dersom det skal bli bra å slippe å bli undersøkt fysisk av en lege, for de ordentlige møtene mellom folk kan aldri erstattes. Jeg håper aldri vi når dit at folk tror det, for det kommer til å skape mye uhelse og unødig bruk av penger det.

Jeg skjønner at det kan bli oppfattet som å gå baklengs inn i fremtiden å problematisere dette, men jeg er redd folk i lettelsen over å kunne få sjekket seg inn og ut, ikke ser hvilke konsekvenser det kan ha. Da snakker jeg både om hva det kan skape av unødig helsefokus, men også om hva det gjør med det systemet som ligger i bunn for den gode helsen vi tross alt har her til lands. Det er faktisk ikke alltid slik at «much is more», heller ikke når det gjelder hva vi kroppen skal sjekkes for til enhver tid.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter